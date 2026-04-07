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Les Ã‰tats-Unis veulent interdire les sites pirates. Google et Cloudflare seront...
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 14:21:40: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetAprÃ¨s des annÃ©es de silence, la question du blocage des contenus piratÃ©s revient sur le devant de la scÃ¨ne en matiÃ¨re de politique technologique amÃ©ricaine. Le CongrÃ¨s travaille actuellement sur un projet de loi qui autoriserait les tribunaux Ã  ordonner le blocage des sites web Ã©trangers portant atteinte aux droits d'auteur. Cette fois-ci, la mesure s'appliquerait non seulement aux fournisseurs d'accÃ¨s Ã  Internet, mais aussi aux entreprises chargÃ©es de la rÃ©solution des noms de domaine, Ã  l'instar de ce qui se fait dÃ©jÃ  en France . Cette nouvelle proposition ravive des souvenirs d'il y a plus de dix ans, lorsque la loi visant Ã  lutter contre le piratage en ligne (Stop Online Piracy Act) Ã©tait dÃ©battue aux Ã‰tats-Unis. Cette initiative avait suscitÃ© des manifestations massives et avait finalement Ã©tÃ© rejetÃ©e. Des personnalitÃ©s politiques de tous bords, dont Thom Tillis et Zoe Lofgren, soutiennent cette initiative. Leur projet de loi commun devrait Ãªtre finalisÃ© d'ici la fin de 2026. Cette fois-ci, les lÃ©gislateurs tentent une approche diffÃ©rente. Au lieu de blocages gÃ©nÃ©ralisÃ©s, ils privilÃ©gient des mesures plus ciblÃ©es, fondÃ©es sur la jurisprudence. La nouvelle rÃ©glementation visera exclusivement les services Ã©trangers qui enfreignent les lois sur le droit d'auteur. Curieusement, Zoe Lofgren Ã©tait l'une des plus ferventes opposantes Ã  SOPA. Aujourd'hui, elle se range du cÃ´tÃ© opposÃ©, arguant que la nouvelle solution sera plus sÃ»re pour les internautes.

Le changement le plus important concerne la rÃ©glementation des fournisseurs de services DNS. Ces entreprises traduisent les adresses web en serveurs spÃ©cifiques, garantissant ainsi aux utilisateurs d'accÃ©der Ã  la bonne adresse. De nouvelles rÃ©glementations pourraient contraindre des gÃ©ants de la tech comme Google, Cisco et Cloudflare Ã  bloquer l'accÃ¨s Ã  certains domaines sur dÃ©cision de justice. Cela marque un tournant dans l'application du droit d'Internet, car le blocage concernera non seulement les opÃ©rateurs de rÃ©seau, mais aussi l'infrastructure sous-jacente. Cette approche a dÃ©jÃ  vu le jour en Europe. Dans certains pays, des fournisseurs de DNS ont commencÃ© Ã  bloquer l'accÃ¨s Ã  certains services, prouvant ainsi la faisabilitÃ© du modÃ¨le. Jusqu'Ã  prÃ©sent, deux initiatives distinctes Ã©taient en cours au CongrÃ¨s : la loi Ã©trangÃ¨re contre le piratage numÃ©rique et la loi visant Ã  bloquer le BEARD. Leurs travaux se sont dÃ©roulÃ©s indÃ©pendamment, sans orientation commune. Les lÃ©gislateurs ont dÃ©cidÃ© de fusionner les deux projets de loi en un seul document cohÃ©rent. Cette mesure vise Ã  accÃ©lÃ©rer le processus lÃ©gislatif et Ã  accroÃ®tre les chances d'adoption du projet de loi. Un autre projet parallÃ¨le, l'American Copyright Protection Act, dÃ©veloppe des principes similaires, tout en proposant des procÃ©dures lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rentes. Tout porte Ã  croire que la version finale de la rÃ©glementation s'appuiera sur plusieurs concepts.

Les organisations reprÃ©sentant les industries du cinÃ©ma et de la musique rÃ©clament depuis longtemps des outils plus efficaces pour lutter contre le piratage. Pour elles, bloquer l'accÃ¨s aux services Ã©trangers est une mesure naturelle pour protÃ©ger les droits d'auteur. ParallÃ¨lement, des voix critiques se font entendre. Des militants soulignent les risques d'abus et de restriction de l'accÃ¨s Ã  l'information. Des inquiÃ©tudes subsistent Ã©galement quant aux erreurs possibles qui pourraient entraÃ®ner le blocage de contenus lÃ©gaux. La nouvelle rÃ©glementation vise Ã  intÃ©grer des mÃ©canismes de protection, mais leur efficacitÃ© ne pourra Ãªtre Ã©valuÃ©e qu'aprÃ¨s son entrÃ©e en vigueur.
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