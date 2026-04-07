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Les Technos : Episode du 7 avril
PubliÃ© le: 07/04/2026 @ 09:29:36: Par zion Dans "Les Technos"
Les Technos


Episode S12E15 avec SÃ©bastien B., Xavier, SÃ©bastien S., et Thierry.





â€¢ (00:00:00) :



â€¢ 404 bull not found (00:01:36) : Ou quand la France prend quelques longueurs d'avance sur l'Europe.
(Source : theregister.com (https://www.theregister.com/2026/04/0...) )


â€¢ Android, l'illusion de l'open source (00:17:54) : Quand on se rend compte que Android fait du open source washing.
(Source : (https://e.foundation/e-os/) )


â€¢ Artemis 2: quels objectifs pour cette mission lunaire? (00:31:57) : Quels sont les objectifs de la mission Artemis 2 et pourquoi l'Homme veut-il retourner sur la lune?
(Sources : nasa.gov (https://www.nasa.gov/mission/artemis-ii/) , wikipedia.org (https://fr.wikipedia.org/wiki/Artemis_II) et lopinion.com (https://lopinion.com/articles/actuali...) )


â€¢ Hermes Agent (00:41:09) : Quand c'est pas un sac de luxe mais un nouvel acteur "contre" OpenClaw.
(Sources : nousresearch.com (https://hermes-agent.nousresearch.com) et geeky-gadgets.com (https://www.geeky-gadgets.com/open-so...) )


â€¢ Utiliser un agent IA de codage au quotidien (00:49:40) : Les bonnes pratiques apprises apres un an d'utilisation quotidienne.
(Source : github.com (https://github.com/sebsto/ai-coding-l...) )


â€¢ Le Raspberry flambe (01:10:07) : Augmentation de 20 Ã  plus de 100$ pour les PIs, la fin d'une Ã¨re?
(Source : frandroid.com (https://www.frandroid.com/marques/304...) )


â€¢ Voxtral dÃ©barque, vive la France ! (01:16:24) : Quand il faut Ãªtre fier de la France et de l'europe en gÃ©nÃ©ral dans le monde du TTS.
(Sources : mistral.ai (https://mistral.ai/news/voxtral-tts) et msn.com (https://www.msn.com/fr-fr/actualite/o...) )


â€¢ Wine 11 pourrait convertir les gamers Ã  Linux (01:28:45) : Wine 11 prend en charge NTSYNC et booste les performances des jeux windows sous linux.
(Sources : gamekult.com (https://www.gamekult.com/actualite/su...) et zdnet.fr (https://www.zdnet.fr/actualites/wine-...) )





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