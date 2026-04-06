Microsoft modifie OneDrive. Les fichiers supprimÃ©s ne seront plus placÃ©s dans la Corbeille Windows.

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Microsoft modifie OneDrive. Les fichiers supprimÃ©s ne seront plus placÃ©s dans ...
PubliÃ© le: 06/04/2026 @ 15:15:37: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftOneDrive va subir une modification importante concernant la suppression et la restauration des fichiers depuis la Corbeille. Ã€ partir de mai, les fichiers supprimÃ©s du cloud ne seront plus envoyÃ©s Ã  la Corbeille sur les systÃ¨mes tels que Windows 11 et macOS. Ils seront dÃ©sormais disponibles exclusivement dans la Corbeille du site web de la plateforme. Il s'agit d'un changement important, car auparavant, les fichiers supprimÃ©s du cloud pouvaient Ã©galement apparaÃ®tre dans la corbeille du systÃ¨me. Ce ne sera plus le cas. Bien que cela ait constituÃ© une protection contre la perte de donnÃ©es, cela pouvait engendrer des problÃ¨mes inutiles. Les fichiers supprimÃ©s du cloud sont stockÃ©s uniquement dans la corbeille accessible via OneDrive ou Microsoft SharePoint. Ainsi, mÃªme si le fichier Ã©tait synchronisÃ© avec votre ordinateur et disponible localement, une fois supprimÃ© du cloud, il n'apparaÃ®tra plus dans la corbeille systÃ¨me. Microsoft explique que cette dÃ©cision est motivÃ©e principalement par la volontÃ© d'amÃ©liorer les performances de synchronisation des fichiers. Pour les grandes bibliothÃ¨ques de donnÃ©es, les opÃ©rations de suppression et de restauration pouvaient s'avÃ©rer plus complexes, car le systÃ¨me devait gÃ©rer plusieurs copies des donnÃ©es Ã  diffÃ©rents emplacements.

Une fois les modifications effectuÃ©es, le processus devrait Ãªtre plus rapide. Les fichiers supprimÃ©s seront dÃ©sormais stockÃ©s Ã  un seul emplacement, ce qui simplifiera leur rÃ©cupÃ©ration et rÃ©duira les risques de confusion quant Ã  l'emplacement d'une copie spÃ©cifique. La nouvelle politique sera dÃ©ployÃ©e progressivement Ã  partir de dÃ©but mai et s'appliquera Ã  tous les utilisateurs de OneDrive, particuliers et professionnels. Il est important de noter que les administrateurs ne pourront pas dÃ©sactiver cette fonctionnalitÃ©, ce qui rend ce changement obligatoire pour tous les utilisateurs du service. Microsoft recommande aux entreprises et aux organisations d'informer leurs employÃ©s de la nouvelle mÃ©thode de rÃ©cupÃ©ration de fichiers. Il est Ã©galement conseillÃ© de mettre Ã  jour les instructions et la documentation internes si elles contiennent des informations sur la restauration des donnÃ©es Ã  partir de la Corbeille locale. Il est important de noter que ce changement ne s'appliquera pas aux fichiers supprimÃ©s directement de votre ordinateur, qui seront toujours envoyÃ©s dans votre corbeille locale. Les nouvelles rÃ¨gles concernent uniquement les fichiers supprimÃ©s du cloud.
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