Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ne sera pas beaucoup plus puissant que son prÃ©dÃ©cesseur.

La transition de Qualcomm vers le procÃ©dÃ© 2 nm de TSMC Ã©tait censÃ©e apporter un gain significatif aux performances CPU et GPU des nouveaux processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et Snapdragon 8 Elite Gen 6, attendus plus tard cette annÃ©e. Cependant, selon certaines rumeurs, ce ne sera pas le cas : malgrÃ© la nouvelle architecture et la reconfiguration des cÅ“urs, les performances de calcul ne seront guÃ¨re supÃ©rieures Ã celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Au lieu de l'ancienne architecture Â« 2 + 6 Â», l'entreprise opte pour une configuration Â« 2 + 3 + 3 Â», ce qui devrait amÃ©liorer l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et permettre d'atteindre des frÃ©quences jusqu'Ã 5,00 GHz. ThÃ©oriquement, cela devrait se traduire par un gain notable pour les charges de travail monocÅ“ur et multicÅ“ur, mais des sources internes affirment que le gain final sera infÃ©rieur Ã 20 %.
Des fuites suggÃ¨rent que l'accent est mis principalement sur les graphismes. Le nouveau GPU Adreno 850 bÃ©nÃ©ficiera d'un cache accru, de la prise en charge de la mÃ©moire LPDDR6 et d'un bus mÃ©moire plus large, soit une augmentation pouvant atteindre 50 %. Ceci pourrait indiquer des limitations dans le dÃ©veloppement du CPU, incitant Qualcomm Ã se concentrer sur d'autres aspects. L'augmentation de la mÃ©moire et du cache du GPU devrait amÃ©liorer l'IA embarquÃ©e et booster significativement les performances de jeu. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gÃ¨re dÃ©jÃ les jeux AAA par Ã©mulation sans problÃ¨me ; la prochaine gÃ©nÃ©ration sera donc capable d'en faire autant avec un nombre d'images par seconde plus Ã©levÃ©. Cependant, cela pourrait s'avÃ©rer insuffisant, surtout compte tenu du prix croissant du processeur de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
Des fuites suggÃ¨rent que l'accent est mis principalement sur les graphismes. Le nouveau GPU Adreno 850 bÃ©nÃ©ficiera d'un cache accru, de la prise en charge de la mÃ©moire LPDDR6 et d'un bus mÃ©moire plus large, soit une augmentation pouvant atteindre 50 %. Ceci pourrait indiquer des limitations dans le dÃ©veloppement du CPU, incitant Qualcomm Ã se concentrer sur d'autres aspects. L'augmentation de la mÃ©moire et du cache du GPU devrait amÃ©liorer l'IA embarquÃ©e et booster significativement les performances de jeu. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gÃ¨re dÃ©jÃ les jeux AAA par Ã©mulation sans problÃ¨me ; la prochaine gÃ©nÃ©ration sera donc capable d'en faire autant avec un nombre d'images par seconde plus Ã©levÃ©. Cependant, cela pourrait s'avÃ©rer insuffisant, surtout compte tenu du prix croissant du processeur de nouvelle gÃ©nÃ©ration.
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