Samsung augmente Ã  nouveau les prix de la mÃ©moire DRAM

Le marchÃ© de la mÃ©moire se comporte actuellement de maniÃ¨re trÃ¨s Ã©trange : mÃªme une lÃ©gÃ¨re baisse des prix au comptant de la DRAM suffit Ã dÃ©clencher des rumeurs de krach et des effondrements boursiers. Pourtant, les grands acteurs comme Samsung restent sereins et semblent augmenter leurs prix de faÃ§on constante. Selon le mÃ©dia corÃ©en ETNews, Samsung constate dÃ©jÃ une croissance de ses ventes de DRAM d'environ 30 % d'un trimestre Ã l'autre. Cette hausse fait suite Ã une augmentation moyenne des prix d'environ 100 % sur un an au premier trimestre 2026. Il ne s'agit pas d'un seul produit, mais de plusieurs catÃ©gories simultanÃ©ment : de la mÃ©moire HBM pour l'IA Ã la DRAM classique pour serveurs, PC et smartphones. En clair, un module de DRAM qui coÃ»tait 10 000 wons corÃ©ens dÃ©but 2025 (5.76â‚¬) est passÃ© Ã 20 000 wons (11.51â‚¬) au premier trimestre 2026 et se vend dÃ©sormais autour de 26 000 wons (14.97â‚¬).
Et ce n'est pas tout, car SK Hynix et Micron devraient vraisemblablement emboÃ®ter le pas Ã Samsung en adoptant une politique tarifaire similaire. Cela remet en cause la thÃ©orie d'une baisse rapide des prix de la DRAM grand public. Certes, les prix de la mÃ©moire DDR4 plus ancienne sont actuellement sous pression, mais cela est davantage dÃ» Ã l'Ã©coulement des stocks accumulÃ©s qu'Ã une rÃ©elle diminution de la demande. Selon DRAMeXchange, les prix contractuels de la DDR4 (8 Go pour PC) sont restÃ©s inchangÃ©s fin mars. ParallÃ¨lement, la situation des mÃ©moires plus modernes ne fait qu'empirer : les prix contractuels de la LPDDR5 avoisinent actuellement les 10 $ par Go, soit trois fois plus qu'en septembre 2025. C'est une augmentation considÃ©rable.
Et ce n'est pas tout, car SK Hynix et Micron devraient vraisemblablement emboÃ®ter le pas Ã Samsung en adoptant une politique tarifaire similaire. Cela remet en cause la thÃ©orie d'une baisse rapide des prix de la DRAM grand public. Certes, les prix de la mÃ©moire DDR4 plus ancienne sont actuellement sous pression, mais cela est davantage dÃ» Ã l'Ã©coulement des stocks accumulÃ©s qu'Ã une rÃ©elle diminution de la demande. Selon DRAMeXchange, les prix contractuels de la DDR4 (8 Go pour PC) sont restÃ©s inchangÃ©s fin mars. ParallÃ¨lement, la situation des mÃ©moires plus modernes ne fait qu'empirer : les prix contractuels de la LPDDR5 avoisinent actuellement les 10 $ par Go, soit trois fois plus qu'en septembre 2025. C'est une augmentation considÃ©rable.
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