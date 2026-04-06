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Microsoft impose les mises Ã  jour de Windows 11.
PubliÃ© le: 06/04/2026 @ 15:07:17: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a commencÃ© Ã  imposer la derniÃ¨re version de Windows 11 (la mise Ã  jour 25H2) aux utilisateurs de l'ancienne version 24H2. L'entreprise utilise ce qu'elle appelle un Â« dÃ©ploiement intelligent basÃ© sur l'apprentissage automatique Â», qui met automatiquement Ã  jour les appareils vers Windows 11 25H2 dÃ¨s que le systÃ¨me les juge prÃªts. Cette initiative s'inscrit dans une stratÃ©gie de mise Ã  jour progressive, dans laquelle Microsoft migre graduellement les utilisateurs du monde entier vers la nouvelle version, le support de la version 24H2 prenant officiellement fin en octobre 2026. La logique est globalement claire : les utilisateurs migrent vers un systÃ¨me bÃ©nÃ©ficiant d'une pÃ©riode de support plus longue. Cependant, nombreux sont ceux qui sont frustrÃ©s par ces mises Ã  jour forcÃ©es constantes, qui semblent n'apporter que peu d'avantages rÃ©els au-delÃ  des correctifs de sÃ©curitÃ© standard.

La situation concernant les versions de Windows est devenue assez confuse ces derniers temps. Microsoft a rendu la mise Ã  jour 26H1 exclusive aux appareils Windows sur ARM, ajoutant la prise en charge de nouveaux processeurs, notamment les Snapdragon X2 Elite et X2 Plus, ainsi que d'Ã©ventuelles solutions pour ordinateurs portables NVIDIA N1/N1X. ParallÃ¨lement, des mises Ã  jour majeures de fonctionnalitÃ©s et de sÃ©curitÃ© continuent d'Ãªtre publiÃ©es pour les versions 24H2 et 25H2, qui restent essentielles pour les PC x86. Cependant, Ã  l'approche de la fin du support de la version 24H2, l'attention se porte progressivement sur la version 25H2. Il est important de noter que la mise Ã  jour ne peut pas Ãªtre complÃ¨tement refusÃ©e ; les utilisateurs peuvent seulement reporter le redÃ©marrage ou lÃ©gÃ¨rement dÃ©caler l'installation.

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