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Apple n'a quasiment rien changÃ© aux AirPods Max 2.
PubliÃ© le: 06/04/2026 @ 15:06:35: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleMalgrÃ© le lancement trÃ¨s mÃ©diatisÃ© des Ã©couteurs sans fil AirPods Max 2 d'Apple peu aprÃ¨s l'Ã©vÃ©nement Apple Experience en mars, le nouveau produit a essuyÃ© des critiques presque immÃ©diatement. Nombreux sont ceux qui ont jugÃ© la mise Ã  jour trop mineure, et les experts d'iFixit sont arrivÃ©s Ã  la mÃªme conclusion aprÃ¨s un dÃ©montage approfondi. En comparant les AirPods Max 2 Ã  la version prÃ©cÃ©dente, sortie en 2020, les experts ont constatÃ© que le principal changement interne rÃ©sidait dans la nouvelle puce H2 intÃ©grÃ©e Ã  chaque Ã©couteur. Cette puce est un systÃ¨me de traitement audio haute performance. AssociÃ©e Ã  des algorithmes de traitement numÃ©rique mis Ã  jour, elle offre une rÃ©duction de bruit active environ 1,5 fois plus efficace, ainsi qu'un son plus clair et plus dÃ©taillÃ©, selon Apple.

Cependant, les changements significatifs s'arrÃªtent lÃ . En raison d'amÃ©liorations matÃ©rielles minimes, le nouveau modÃ¨le hÃ©rite d'un problÃ¨me persistant : la condensation Ã  l'intÃ©rieur des oreillettes. De plus, Apple ne fournit toujours pas de manuel de rÃ©paration complet ni les piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es nÃ©cessaires. Selon iFixit, l'entreprise pourrait considÃ©rablement amÃ©liorer la rÃ©parabilitÃ© en facilitant le remplacement de la batterie et du port USB Type-C. Au final, iFixit a attribuÃ© aux AirPods Max 2 une note de rÃ©parabilitÃ© de 6 sur 10, ce qui n'est pas un Ã©chec total, mais ne reprÃ©sente pas non plus une amÃ©lioration significative.

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