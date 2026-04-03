Microsoft met en garde contre sa propre IA : Copilot nâ€™est lÃ  que Â« pour sâ€™amuser Â».

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Microsoft met en garde contre sa propre IA : Copilot nâ€™est lÃ  que Â« pour sâ€...
PubliÃ© le: 03/04/2026 @ 15:54:28: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa documentation de Microsoft Copilot contient un avertissement qui sonne comme une douche froide pour les utilisateurs comptant sur une assistance fiable. Microsoft prÃ©cise que Copilot est un outil de divertissement uniquement et peut contenir des erreurs. Il ne doit donc pas Ãªtre considÃ©rÃ© comme une source de conseils ou de dÃ©cisions importantes. Les dispositions qui ont rÃ©cemment retenu l'attention des internautes ne sont pas nouvelles, mais leur importance est difficile Ã  ignorer. Le document destinÃ© aux particuliers stipule clairement que l'utilisation de Copilot se fait Ã  leurs propres risques. Ce message contredit l'image marketing de l'IA comme assistant numÃ©rique prÃªt Ã  faciliter le travail, les Ã©tudes et les tÃ¢ches quotidiennes. D'un cÃ´tÃ©, un outil prÃ©sentÃ© comme une aide intelligente, et de l'autre, une mise en garde officielle quant Ã  ses limites. Microsoft a toujours Ã©tÃ© transparent quant Ã  la possibilitÃ© d'erreurs dans son assistant. Lors des dÃ©monstrations publiques des fonctionnalitÃ©s de Copilot, des rappels sont systÃ©matiquement inclus afin d'inciter les utilisateurs Ã  vÃ©rifier leurs rÃ©ponses. Cette approche ne se limite pas Ã  un seul produit. L'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle est confrontÃ© au problÃ¨me de l'hallucination des modÃ¨les : la gÃ©nÃ©ration de rÃ©ponses qui semblent plausibles mais qui sont dÃ©connectÃ©es de la rÃ©alitÃ©. ConcrÃ¨tement, cela signifie que mÃªme le chatbot le plus sophistiquÃ© peut fournir une rÃ©ponse exacte Ã  un instant donnÃ©, puis commettre une grave erreur l'instant d'aprÃ¨s.

Des problÃ¨mes particuliers se posent dans les applications exigeant une grande prÃ©cision. Les conseils mÃ©dicaux, les dÃ©cisions financiÃ¨res et les analyses juridiques sont des domaines oÃ¹ des informations erronÃ©es peuvent avoir de graves consÃ©quences. Microsoft souligne que Copilot ne doit pas Ãªtre utilisÃ© comme unique source d'information dans ces situations. Il s'agit d'un message important pour les utilisateurs, qui considÃ¨rent de plus en plus l'IA comme une experte. La polÃ©mique autour des conditions gÃ©nÃ©rales de Copilot s'est rapidement Ã©tendue Ã  d'autres services d'IA. Les internautes ont pointÃ© du doigt des clauses similaires chez les concurrents, oÃ¹ mÃªme les abonnements payants ne garantissent pas l'utilisation des outils dans des applications professionnelles. D'un cÃ´tÃ©, les entreprises proposent des outils performants, mais de l'autre, elles en limitent l'usage par des clauses lÃ©gales, ou se protÃ¨gent tout simplement contre les accusations et les poursuites.

Les versions de Copilot disponibles en environnement de bureau, comme les intÃ©grations Ã  Microsoft 365, ne sont pas non plus exemptes de dÃ©fauts. La diffÃ©rence rÃ©side dans le fait que, dans ces cas-lÃ , les utilisateurs sont plus enclins Ã  utiliser l'IA pour des tÃ¢ches professionnelles concrÃ¨tes. L'avertissement de Microsoft peut Ãªtre interprÃ©tÃ© comme une tentative de modÃ©rer les attentes concernant l'intelligence artificielle. Copilot n'est ni un expert, ni un conseiller, ni un systÃ¨me d'aide Ã  la dÃ©cision. C'est un outil qui peut assister le jugement humain, mais il ne le remplace pas.
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