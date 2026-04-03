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Ubuntu relÃ¨ve ses exigences. 4 Go de RAM ne suffisent plus.
PubliÃ© le: 03/04/2026 @ 15:52:59: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLa nouvelle version de la distribution Linux populaire Ubuntu 26.04 LTS introduit un changement qui affectera principalement les ordinateurs plus anciens. Canonical a dÃ©cidÃ© de porter la configuration minimale requise en RAM Ã  6 Go, soit une augmentation de 50 % par rapport aux recommandations prÃ©cÃ©dentes, qui prÃ©conisaient depuis des annÃ©es 4 Go. Cette dÃ©cision intervient huit ans aprÃ¨s la derniÃ¨re rÃ©vision. En 2018, avec la sortie d'Ubuntu 18.04 LTS, le seuil a Ã©tÃ© relevÃ© de 1 Go Ã  4 Go. L'histoire se rÃ©pÃ¨te donc, dans un contexte matÃ©riel et logiciel totalement diffÃ©rent. La nouvelle version d'Ubuntu ne se limite pas Ã  des changements sur le papier. Le systÃ¨me utilise l'environnement de bureau GNOME plus rÃ©cent, version 50, qui offre des fonctionnalitÃ©s plus avancÃ©es et requiert une configuration matÃ©rielle plus performante. Elle inclut Ã©galement des mises Ã  jour d'applications telles que Mozilla Firefox, LibreOffice, Thunderbird et GIMP. Notre utilisation des ordinateurs a Ã©galement Ã©voluÃ©. Les navigateurs modernes, la multiplication des onglets ouverts et l'exÃ©cution d'applications en parallÃ¨le gÃ©nÃ¨rent des besoins en mÃ©moire bien plus importants qu'il y a quelques annÃ©es. Les dÃ©veloppeurs de systÃ¨mes ont constatÃ© que les configurations minimales actuelles ne rÃ©pondaient plus aux besoins rÃ©els.

La communautÃ© a perÃ§u cette modification comme une tentative de rendre les spÃ©cifications plus rÃ©alistes. Le systÃ¨me fonctionnera toujours sur du matÃ©riel d'entrÃ©e de gamme, mÃªme avec 2 Go de RAM. Cependant, l'expÃ©rience utilisateur dans ces conditions laisse Ã  dÃ©sirer. Ces nouvelles recommandations visent Ã  privilÃ©gier le confort de l'utilisateur plutÃ´t que la durÃ©e d'exÃ©cution minimale du systÃ¨me. Cette approche est de plus en plus courante dans le secteur du logiciel, oÃ¹ les fabricants cessent de dÃ©finir des seuils qui, en pratique, se traduisent par des performances mÃ©diocres. Augmenter les exigences systÃ¨me peut poser problÃ¨me aux utilisateurs d'ordinateurs portables et de bureau plus anciens. Dans de nombreux cas, la configuration maximale prise en charge reste de 4 Go de RAM, ce qui empÃªche une utilisation optimale de la derniÃ¨re version du systÃ¨me. Cette situation est d'autant plus critique que le marchÃ© de la RAM traverse une pÃ©riode de tensions liÃ©es Ã  la demande croissante de solutions d'intelligence artificielle. La mise Ã  niveau du matÃ©riel n'est pas toujours simple ni abordable.

Cependant, l'univers Linux offre un large Ã©ventail de choix. Les distributions plus lÃ©gÃ¨res permettent de redonner vie Ã  du matÃ©riel plus ancien. Lubuntu, par exemple, privilÃ©gie le minimalisme et une faible consommation de ressources. Des solutions comme celles-ci dÃ©montrent que l'Ã©cosystÃ¨me open source conserve sa flexibilitÃ©. Les utilisateurs peuvent adapter leur systÃ¨me Ã  leurs besoins et aux capacitÃ©s de leur matÃ©riel sans avoir Ã  remplacer immÃ©diatement leur ordinateur.
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