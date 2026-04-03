Test John Carpenter's Toxic Commando (PS5) - Une expÃ©rience qui a (forcÃ©ment) mal tournÃ©.

PubliÃ© le: 03/04/2026 @ 14:36:50: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Il y a quelque chose de spÃ©cial dans la rencontre entre l'horreur classique et la technologie moderne. John Carpenter's Toxic Commando n'est pas qu'un simple jeu de tir de zombies, mais une expÃ©rience cinÃ©matographique qui recrÃ©e l'esprit des films d'horreur des annÃ©es 80 avec une touche d'humour absurde, une action dÃ©mesurÃ©e et une atmosphÃ¨re immersive. DÃ©veloppÃ© par Saber Interactive, Toxic Commando s'intÃ©resse Ã une expÃ©rience ambitieuse menÃ©e par Obsidian, une entreprise technologique dirigÃ©e par son PDG, Leon Dorsey. Leur objectif : exploiter l'Ã©nergie du noyau terrestre. Mais leur expÃ©rience rÃ©veille une crÃ©ature bien plus dangereuse : le Dieu des Boues, un monstre souterrain gigantesque capable de transformer les humains en morts-vivants. L'action se dÃ©roule en 2033, offrant une atmosphÃ¨re Ã la fois futuriste et apocalyptique, tandis que le monde s'effondre lentement Ã cause des erreurs de l'humanitÃ©. Vous incarnerez l'un des quatre soldats qui font partie de l'Ã©quipe des "Commandos Toxiques". Il y a tout d'abord "Walter Irons", un ancien soldat qui a vu le monde dÃ©truit par l'erreur humaine bien trop souvent. "Ruby Pelicano" est une pilote qui a perdu sa carriÃ¨re lorsque le monde a commencÃ© Ã sombrer dans le chaos. "Cato Arman" est un ancien ingÃ©nieur ayant travaillÃ© sur des projets d'envergure, notamment la technologie de forage Obsidia, et qui est le cerveau derriÃ¨re la stratÃ©gie de l'Ã©quipe. Enfin "Astrid Xu", une jeune scientifique initialement impliquÃ©e dans la recherche sur l'Ã©nergie du noyau terrestre, rejoint le Commando Toxique non seulement pour survivre, mais aussi pour expier les fautes scientifiques qu'elle a autrefois soutenues. En mission pour Ã©radiquer une armÃ©e de morts-vivants, l'Ã©quipe Toxic Commando est infectÃ©e par une attaque monstrueuse, mettant sa vie en danger. Parviendront-ils Ã survivre tout en protÃ©geant l'humanitÃ© ?
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