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Le prix des processeurs Intel devrait augmenter de 30 % cette annÃ©e.
PubliÃ© le: 03/04/2026 @ 14:27:29: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelSelon des sources internes Ã  la chaÃ®ne d'approvisionnement, Intel prÃ©pare une hausse gÃ©nÃ©ralisÃ©e des prix de ses processeurs grand public cette annÃ©e. On parle mÃªme d'une augmentation totale pouvant atteindre 30 %, bien que le montant final puisse dÃ©pendre de la forte croissance de la demande des entreprises et du secteur de l'IA. Jusqu'Ã  prÃ©sent, on expliquait surtout que le dÃ©veloppement de l'infrastructure d'IA faisait grimper les prix des cartes graphiques, de la mÃ©moire et des pÃ©riphÃ©riques de stockage. DÃ©sormais, ce problÃ¨me touche de plus en plus les processeurs. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les fabricants doivent rÃ©partir leur capacitÃ© de production entre le marchÃ© grand public et le marchÃ© des serveurs, bien plus rentable. Dans le cas d'Intel, la situation est particuliÃ¨rement intÃ©ressante, car l'entreprise dÃ©pend fortement de ses propres usines et de ses procÃ©dÃ©s technologiques propriÃ©taires, tels que Intel 7 et Intel 3. Le problÃ¨me, cependant, est que le taux d'utilisation des capacitÃ©s devrait Ãªtre trÃ¨s Ã©levÃ© et que la demande commence Ã  dÃ©passer la capacitÃ© de production rÃ©elle. Les premiers signes sont apparus dÃ¨s le lancement des processeurs Arrow Lake Refresh. Bien que les nouveaux modÃ¨les de la gamme Core Ultra 200S Plus soient devenus plus attractifs face Ã  la concurrence, leurs prix de vente se sont souvent rÃ©vÃ©lÃ©s supÃ©rieurs aux prix de vente conseillÃ©s par le fabricant (mÃªme si la situation semble moins problÃ©matique en Europe). Cela pourrait indiquer qu'Intel Ã©prouve des difficultÃ©s croissantes Ã  maintenir ses prix de vente conseillÃ©s. Il est important de noter que ces hausses de prix ne se limitent pas aux puces les plus rÃ©centes. Selon certaines fuites, les sÃ©ries plus anciennes, notamment Raptor Lake, pourraient Ã©galement devenir plus chÃ¨res, ce qui signifie que ces augmentations pourraient concerner une trÃ¨s large gamme de processeurs de bureau.

Des tensions similaires se font Ã©galement sentir chez AMD, bien que l'entreprise ne soit pas pressÃ©e d'augmenter ses prix pour le moment. La raison est simple : elle utilise les capacitÃ©s de production de TSMC, ce qui devrait lui offrir une plus grande flexibilitÃ©. Cependant, cela n'empÃªche pas que la demande de processeurs pour serveurs croÃ®t rapidement, et qu'Ã  terme, AMD pourrait donc Ãªtre contrainte de prendre des dÃ©cisions difficiles. Si ces informations se confirment, 2026 pourrait Ãªtre une annÃ©e difficile pour ceux qui envisagent de changer d'ordinateur. Intel pourrait perdre des parts de marchÃ©, car ses modÃ¨les, auparavant proposÃ©s Ã  des prix attractifs, risquent de ne plus Ãªtre compÃ©titifs. Il ne nous reste plus qu'Ã  suivre l'Ã©volution de la situation et espÃ©rer une amÃ©lioration rapide.
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