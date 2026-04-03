Apple achÃ¨te de la mÃ©moire Ã  des prix exorbitants pour Ã©touffer la concurrence.

Le marchÃ© des tÃ©lÃ©phones mobiles est de plus en plus tendu, et Apple, si l'on en croit les derniers rapports en provenance d'Asie, ne compte pas relÃ¢cher ses efforts. Face Ã la pÃ©nurie de mÃ©moire, le gÃ©ant de Cupertino achÃ¨terait massivement des puces DRAM pour mobiles, mÃªme Ã des prix exorbitants. Son objectif ? SÃ©curiser son approvisionnement tout en compliquant la tÃ¢che de ses concurrents. Selon des sources sud-corÃ©ennes, Apple achÃ¨terait la quasi-totalitÃ© de la mÃ©moire DRAM mobile disponible sur le marchÃ©, quitte Ã rÃ©duire ses marges. Cette stratÃ©gie permettrait Ã l'entreprise de maintenir des prix relativement stables pour ses appareils et, simultanÃ©ment, d'affaiblir les fabricants de smartphones Android, dÃ©jÃ confrontÃ©s Ã la hausse du coÃ»t des composants. Cette stratÃ©gie s'inscrit dans une tendance plus large, et les analystes soulignent depuis des mois qu'Apple pourrait tirer parti de ses vastes ressources financiÃ¨res pour mieux traverser la crise des composants que ses concurrents. Les premiÃ¨res tensions se font dÃ©jÃ sentir. MediaTek et Qualcomm auraient rÃ©duit leur cadence de production de puces 4 nm, principalement utilisÃ©es dans les smartphones d'entrÃ©e et de milieu de gamme. Cette rÃ©duction pourrait se traduire par une pÃ©nurie de 15 Ã 20 millions de puces mobiles sur le marchÃ©.
Dans le mÃªme temps, Samsung a augmentÃ© les prix de certaines versions de mÃ©moire de ses appareils en CorÃ©e du Sud. Cette mesure concerne notamment les tablettes et les modÃ¨les des gammes Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Cela pourrait indiquer que la crise du marchÃ© de la mÃ©moire commence Ã impacter fortement les fabricants. Un autre Ã©lÃ©ment important se profile Ã l'horizon : une offensive tarifaire. Le rÃ©cent lancement du MacBook Neo Ã un prix compÃ©titif de 599 euros a dÃ©montrÃ© qu'Apple peut s'imposer plus fortement sur le segment des ordinateurs portables d'entrÃ©e de gamme. Si l'entreprise parvient simultanÃ©ment Ã sÃ©curiser l'approvisionnement en composants clÃ©s et Ã limiter la marge de manÅ“uvre de ses concurrents, elle peut accroÃ®tre significativement sa part de marchÃ© dans plusieurs catÃ©gories de matÃ©riel informatique.
Dans le mÃªme temps, Samsung a augmentÃ© les prix de certaines versions de mÃ©moire de ses appareils en CorÃ©e du Sud. Cette mesure concerne notamment les tablettes et les modÃ¨les des gammes Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Cela pourrait indiquer que la crise du marchÃ© de la mÃ©moire commence Ã impacter fortement les fabricants. Un autre Ã©lÃ©ment important se profile Ã l'horizon : une offensive tarifaire. Le rÃ©cent lancement du MacBook Neo Ã un prix compÃ©titif de 599 euros a dÃ©montrÃ© qu'Apple peut s'imposer plus fortement sur le segment des ordinateurs portables d'entrÃ©e de gamme. Si l'entreprise parvient simultanÃ©ment Ã sÃ©curiser l'approvisionnement en composants clÃ©s et Ã limiter la marge de manÅ“uvre de ses concurrents, elle peut accroÃ®tre significativement sa part de marchÃ© dans plusieurs catÃ©gories de matÃ©riel informatique.
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