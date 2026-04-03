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Les nouveaux processeurs mobiles d'Intel pourraient comporter jusqu'Ã  28 cÅ“urs.
PubliÃ© le: 03/04/2026 @ 00:24:55: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel prÃ©pare de nouveaux processeurs mobiles promettant des gains de performances significatifs. Des informations ont fait surface en ligne concernant la sÃ©rie Nova Lake-HX, des puces conÃ§ues pour les ordinateurs portables les plus puissants, principalement destinÃ©s aux jeux. Les nouveaux processeurs devraient Ãªtre officiellement prÃ©sentÃ©s au CES 2027, ce qui laisse penser que les fabricants de matÃ©riel informatique prÃ©parent dÃ©jÃ  leur intÃ©gration dans les futurs appareils. Il reste encore du temps avant leur premiÃ¨re, puisque l'Ã©vÃ©nement aura lieu dÃ©but janvier prochain. Le changement le plus important devrait concerner le nombre de cÅ“urs. La configuration la plus puissante de Nova Lake-HX comportera 28 cÅ“urs, une augmentation notable par rapport aux modÃ¨les haut de gamme actuels, qui en offrent moins. ConcrÃ¨tement, cela signifie que les ordinateurs portables Ã©quipÃ©s de ces processeurs seront plus performants pour les tÃ¢ches exigeantes. Cela inclut non seulement les jeux, mais aussi le rendu vidÃ©o et graphique, ainsi que l'exÃ©cution d'applications basÃ©es sur l'IA. Un plus grand nombre de cÅ“urs peut Ã©galement amÃ©liorer l'expÃ©rience multitÃ¢che.

Tous les modÃ¨les ne seront pas aussi performants. Intel prÃ©voit Ã©galement des versions moins puissantes, offrant toujours des performances Ã©levÃ©es, mais plus abordables et Ã©conomes en Ã©nergie. Ainsi, les nouveaux processeurs pourront Ãªtre utilisÃ©s aussi bien dans les ordinateurs portables haut de gamme que dans des modÃ¨les plus polyvalents. Tous les systÃ¨mes devraient Ãªtre Ã©quipÃ©s de cartes graphiques intÃ©grÃ©es de nouvelle gÃ©nÃ©ration, ce qui pourrait se traduire par de meilleures performances sans avoir besoin d'une carte graphique supplÃ©mentaire pour les applications moins exigeantes. AMD dÃ©veloppe ses propres processeurs et prÃ©voit Ã©galement de lancer des systÃ¨mes multicÅ“urs pour ordinateurs portables. La concurrence entre les fabricants stimule la croissance du marchÃ© depuis des annÃ©es et tout porte Ã  croire qu'elle s'intensifiera dans les annÃ©es Ã  venir. Par ailleurs, on parle de projets futurs susceptibles de transformer davantage le marchÃ©. Intel travaillerait sur des systÃ¨mes plus avancÃ©s combinant des cÅ“urs de processeur traditionnels Ã  de puissantes puces graphiques dÃ©veloppÃ©es en collaboration avec NVIDIA. Ces solutions pourraient ne pas voir le jour avant plusieurs annÃ©es, mais elles suscitent dÃ©jÃ  un vif intÃ©rÃªt.
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