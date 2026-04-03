Le navigateur Edge sâ€™ouvrira automatiquement Ã  chaque dÃ©marrage de Windows 11

PubliÃ© le: 03/04/2026 @ 00:23:34: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft introduit un nouveau comportement par dÃ©faut pour le navigateur Edge Ã des fins de test : dÃ©sormais, il sâ€™ouvrira automatiquement Ã chaque dÃ©marrage de Windows 11. Le nouveau paramÃ¨tre du navigateur est actuellement en version bÃªta et s'applique aux derniÃ¨res versions bÃªta de Microsoft Edge. Des utilisateurs signalent l'apparition d'une banniÃ¨re d'information en haut de la fenÃªtre du navigateur annonÃ§ant qu'Edge (dont une fonctionnalitÃ© importante a rÃ©cemment Ã©tÃ© supprimÃ©e ) se lancera dÃ©sormais automatiquement Ã l'ouverture de session. Ã€ moins que l'utilisateur ne clique sur Â« Non merci Â», le navigateur s'ouvrira Ã chaque dÃ©marrage de son ordinateur. L'option permettant de dÃ©sactiver cette fonctionnalitÃ© est disponible dans les paramÃ¨tres, mais le fait qu'elle soit activÃ©e par dÃ©faut et nÃ©cessite une dÃ©sactivation (une option de dÃ©sactivation plutÃ´t qu'une option d'activation) pourrait en surprendre plus d'un. Il est Ã noter que Windows prÃ©charge dÃ©jÃ Edge en arriÃ¨re-plan pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©marrage ; cette nouvelle fonctionnalitÃ© est donc une extension logique du mÃ©canisme existant. Par comparaison, dâ€™autres navigateurs comme Chrome et Firefox proposent une option similaire, mais ils demandent gÃ©nÃ©ralement lâ€™autorisation de lâ€™utilisateur plutÃ´t que de lâ€™obliger Ã refuser.
D'un point de vue pratique, ce changement peut s'avÃ©rer contraignant, notamment pour les utilisateurs qui utilisent un autre navigateur par dÃ©faut et qui n'ont installÃ© Edge que pour l'intÃ©gration au systÃ¨me. Microsoft s'efforce depuis des annÃ©es d'accroÃ®tre la part de marchÃ© d'Edge sur le marchÃ© des navigateurs, et chaque modification du comportement par dÃ©faut du systÃ¨me s'inscrit dans cette stratÃ©gie. Le mode de dÃ©sactivation, au lieu du mode d'activation, soulÃ¨ve des questions quant Ã la frontiÃ¨re entre praticitÃ© et imposition du choix Ã l'utilisateur. Cette fonctionnalitÃ© Ã©tant encore en phase de test, Microsoft pourrait la modifier ou la retirer en fonction des retours des utilisateurs. Il est Ã©galement important de vÃ©rifier si cette modification sera intÃ©grÃ©e Ã la version stable d'Edge et si elle sera mieux communiquÃ©e dans les notes de mise Ã jour ; elle ne figure pas actuellement dans le journal des modifications.
D'un point de vue pratique, ce changement peut s'avÃ©rer contraignant, notamment pour les utilisateurs qui utilisent un autre navigateur par dÃ©faut et qui n'ont installÃ© Edge que pour l'intÃ©gration au systÃ¨me. Microsoft s'efforce depuis des annÃ©es d'accroÃ®tre la part de marchÃ© d'Edge sur le marchÃ© des navigateurs, et chaque modification du comportement par dÃ©faut du systÃ¨me s'inscrit dans cette stratÃ©gie. Le mode de dÃ©sactivation, au lieu du mode d'activation, soulÃ¨ve des questions quant Ã la frontiÃ¨re entre praticitÃ© et imposition du choix Ã l'utilisateur. Cette fonctionnalitÃ© Ã©tant encore en phase de test, Microsoft pourrait la modifier ou la retirer en fonction des retours des utilisateurs. Il est Ã©galement important de vÃ©rifier si cette modification sera intÃ©grÃ©e Ã la version stable d'Edge et si elle sera mieux communiquÃ©e dans les notes de mise Ã jour ; elle ne figure pas actuellement dans le journal des modifications.
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