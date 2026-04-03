YouTube s'efforce depuis des annÃ©es de se forger une image de plateforme sÃ»re pour les jeunes utilisateurs, mais le sujet continue de susciter la controverse. Cette fois-ci, il s'agit de la quantitÃ© croissante de contenus crÃ©Ã©s grÃ¢ce Ã l'intelligence artificielle et destinÃ©s aux enfants. L'impact nÃ©gatif que ce type de contenu peut avoir sur les jeunes spectateurs est de plus en plus prÃ©occupant. Le problÃ¨me a pris de l'ampleur aprÃ¨s qu'un large groupe d'experts en dÃ©veloppement de l'enfant a contactÃ© directement la direction de Google et de YouTube. La lettre, signÃ©e par des centaines d'experts, d'organisations et d'Ã©tablissements d'enseignement, demandait des restrictions, voire la suppression pure et simple, de certains contenus gÃ©nÃ©rÃ©s par l'IA dans les recommandations destinÃ©es aux enfants. Le principal problÃ¨me soulevÃ© par les auteurs de la lettre ne rÃ©side pas seulement dans la qualitÃ© de ces films. Ils font remarquer que nombre d'entre eux sont produits en masse et conÃ§us pour attirer l'attention plutÃ´t que pour transmettre un message pertinent. Ces productions sont souvent trÃ¨s simplistes, rÃ©pÃ©titives et visent uniquement Ã capter l'attention du spectateur. D'aprÃ¨s les experts, cela peut avoir un impact sur le dÃ©veloppement des enfants, notamment sur leur concentration et leur capacitÃ© Ã rester attentifs pendant de longues pÃ©riodes. On craint Ã©galement que les jeunes enfants aient des difficultÃ©s Ã distinguer le rÃ©el du virtuel gÃ©nÃ©rÃ© par des algorithmes.
La lettre abordait Ã©galement la question du temps passÃ© devant les Ã©crans. Les experts estiment que ce type de contenu peut inciter les enfants Ã privilÃ©gier les appareils Ã©lectroniques au dÃ©triment des activitÃ©s du monde rÃ©el. Il a Ã©tÃ© constatÃ© que le problÃ¨me pouvait toucher mÃªme les trÃ¨s jeunes enfants qui, selon de nombreuses recommandations, ne devraient pas Ãªtre exposÃ©s aux Ã©crans. Les auteurs de la lettre estiment que la situation actuelle s'apparente Ã une sorte d'expÃ©rience dont les effets sont encore mal connus. La plateforme rÃ©fute ces allÃ©gations et affirme prendre des mesures pour limiter l'ampleur du phÃ©nomÃ¨ne. Concernant YouTube Kids, l'accÃ¨s aux contenus gÃ©nÃ©rÃ©s par l'IA sera limitÃ© aux chaÃ®nes vÃ©rifiÃ©es, et les crÃ©ateurs seront tenus de signaler l'utilisation de tels outils. L'entreprise souligne Ã©galement que ses systÃ¨mes s'efforcent de dÃ©tecter et de limiter les contenus de faible qualitÃ© produits en masse. Toutefois, certains experts estiment que cela reste insuffisant et que des mesures plus dÃ©cisives sont nÃ©cessaires.
La situation se complexifie lorsqu'on examine les activitÃ©s de Google. L'entreprise investit dans des projets liÃ©s Ã la crÃ©ation d'animations par intelligence artificielle, ce qui pourrait indiquer qu'elle considÃ¨re ce domaine comme l'avenir du divertissement pour enfants. Pour les critiques, cela signifie que le dÃ©veloppement de tels contenus pourrait s'accÃ©lÃ©rer encore davantage et que le problÃ¨me ne fera que s'aggraver. D'un cÃ´tÃ©, on observe des dÃ©clarations de contrÃ´le de la qualitÃ©, et de l'autre, des investissements dans le dÃ©veloppement de technologies qui alimentent cette situation. Le dÃ©bat autour des contenus destinÃ©s aux enfants intervient Ã un moment oÃ¹ Google et d'autres gÃ©ants de la tech sont de plus en plus scrutÃ©s quant Ã leur impact sur les jeunes utilisateurs. On observe une discussion croissante sur la dÃ©pendance aux rÃ©seaux sociaux et le rÃ´le de ces plateformes dans la formation des comportements. ConcrÃ¨tement, cela signifie que la question des contenus gÃ©nÃ©rÃ©s par l'IA pourrait devenir de plus en plus importante dans un avenir proche. Il est Ã©galement possible que de nouvelles rÃ©glementations ou directives dÃ©finissent les contenus accessibles aux enfants.
La lettre abordait Ã©galement la question du temps passÃ© devant les Ã©crans. Les experts estiment que ce type de contenu peut inciter les enfants Ã privilÃ©gier les appareils Ã©lectroniques au dÃ©triment des activitÃ©s du monde rÃ©el. Il a Ã©tÃ© constatÃ© que le problÃ¨me pouvait toucher mÃªme les trÃ¨s jeunes enfants qui, selon de nombreuses recommandations, ne devraient pas Ãªtre exposÃ©s aux Ã©crans. Les auteurs de la lettre estiment que la situation actuelle s'apparente Ã une sorte d'expÃ©rience dont les effets sont encore mal connus. La plateforme rÃ©fute ces allÃ©gations et affirme prendre des mesures pour limiter l'ampleur du phÃ©nomÃ¨ne. Concernant YouTube Kids, l'accÃ¨s aux contenus gÃ©nÃ©rÃ©s par l'IA sera limitÃ© aux chaÃ®nes vÃ©rifiÃ©es, et les crÃ©ateurs seront tenus de signaler l'utilisation de tels outils. L'entreprise souligne Ã©galement que ses systÃ¨mes s'efforcent de dÃ©tecter et de limiter les contenus de faible qualitÃ© produits en masse. Toutefois, certains experts estiment que cela reste insuffisant et que des mesures plus dÃ©cisives sont nÃ©cessaires.
La situation se complexifie lorsqu'on examine les activitÃ©s de Google. L'entreprise investit dans des projets liÃ©s Ã la crÃ©ation d'animations par intelligence artificielle, ce qui pourrait indiquer qu'elle considÃ¨re ce domaine comme l'avenir du divertissement pour enfants. Pour les critiques, cela signifie que le dÃ©veloppement de tels contenus pourrait s'accÃ©lÃ©rer encore davantage et que le problÃ¨me ne fera que s'aggraver. D'un cÃ´tÃ©, on observe des dÃ©clarations de contrÃ´le de la qualitÃ©, et de l'autre, des investissements dans le dÃ©veloppement de technologies qui alimentent cette situation. Le dÃ©bat autour des contenus destinÃ©s aux enfants intervient Ã un moment oÃ¹ Google et d'autres gÃ©ants de la tech sont de plus en plus scrutÃ©s quant Ã leur impact sur les jeunes utilisateurs. On observe une discussion croissante sur la dÃ©pendance aux rÃ©seaux sociaux et le rÃ´le de ces plateformes dans la formation des comportements. ConcrÃ¨tement, cela signifie que la question des contenus gÃ©nÃ©rÃ©s par l'IA pourrait devenir de plus en plus importante dans un avenir proche. Il est Ã©galement possible que de nouvelles rÃ©glementations ou directives dÃ©finissent les contenus accessibles aux enfants.
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