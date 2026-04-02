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Mortal Shell II dÃ©voile son premier trailer de gameplay
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 19:17:36: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osPlaystack et Cold Symmetry dÃ©voilent la premiÃ¨re prÃ©sentation de gameplay de MORTAL SHELL II. Cette impressionnante vidÃ©o de 12 minutes, capturÃ©e en jeu, met en scÃ¨ne trois enveloppes, qui s'engagent chacune dans un parcours particuliÃ¨rement pÃ©rilleux Ã  travers le monde ouvert immersif de Mortal Shell II. Contrairement au premier opus, largement confinÃ© aux marais froids et brumeux de Fallgrim, Mortal Shell II sâ€™affranchit de ses limites pour proposer un monde ouvert compact, sombre, exotique et densÃ©ment peuplÃ© dâ€™ennemis qui prolifÃ¨rent au cÅ“ur de paysages tortueux et interconnectÃ©s. Cette prÃ©sentation officielle de gameplay met en lumiÃ¨re trois enveloppes jouables (Tiel, lâ€™Acolyte ; Eredrim, le VÃ©nÃ©rable ; et Proxima), chacune traÃ§ant une route diffÃ©rente Ã  travers le monde de Mortal Shell II. Je trouve Ã§a plus joli. Elle illustre leurs approches distinctes du combat ainsi que les cultures locales de crÃ©atures monstrueuses qui gardent fÃ©rocement chaque passage.

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