Google dÃ©ploie la derniÃ¨re mise Ã jour de son application Home, rendant le contrÃ´le de la maison connectÃ©e via l'assistant Gemini plus intuitif et fluide. Comme indiquÃ© dans les notes de version, il suffit dÃ©sormais de dÃ©crire l'Ã©clairage souhaitÃ©, par exemple Â« couleur ocÃ©an Â», et le systÃ¨me sÃ©lectionne automatiquement la teinte appropriÃ©e. Le contrÃ´le des appareils Ã©lectromÃ©nagers et de la climatisation est Ã©galement simplifiÃ© grÃ¢ce Ã un langage plus naturel. Vous pouvez dÃ©sormais dire Â« prÃ©chauffer le four connectÃ© Ã 175 Â°C Â» ou rÃ©gler un taux d'humiditÃ© prÃ©cis. Gemini reconnaÃ®t aussi mieux les appareils de la maison, en faisant la distinction entre Â« lampe Â» et Â« lumiÃ¨re Â», ce qui permet d'exÃ©cuter les commandes plus rapidement. Enfin, les enfants disposant d'un compte Google supervisÃ© ont dÃ©sormais accÃ¨s Ã Gemini pour la Maison.
Cette mise Ã jour intervient peu aprÃ¨s l'introduction de la recherche en direct pour les camÃ©ras et l'amÃ©lioration de la comprÃ©hension contextuelle de l'Assistant. Google a Ã©galement enrichi Gemini Live, un format conversationnel permettant d'interagir avec l'Assistant. Les flux d'actualitÃ©s sont dÃ©sormais plus dÃ©taillÃ©s et interactifs sur les Ã©crans et enceintes connectÃ©s : vous pouvez maintenant demander directement Ã l'Assistant, pendant une conversation, de vous Â« donner les derniÃ¨res nouvelles Â» ou de vous Â« mettre au courant des actualitÃ©s technologiques Â» et recevoir une rÃ©ponse dÃ©taillÃ©e. Toutes ces innovations commencent dÃ©jÃ Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©es auprÃ¨s des utilisateurs, offrant un aperÃ§u de l'avenir de la maison connectÃ©e : des systÃ¨mes alimentÃ©s par l'intelligence artificielle, bÃ©nÃ©ficiant d'un accÃ¨s accru aux appareils de la maison. Et c'est trÃ¨s pratique.
Cette mise Ã jour intervient peu aprÃ¨s l'introduction de la recherche en direct pour les camÃ©ras et l'amÃ©lioration de la comprÃ©hension contextuelle de l'Assistant. Google a Ã©galement enrichi Gemini Live, un format conversationnel permettant d'interagir avec l'Assistant. Les flux d'actualitÃ©s sont dÃ©sormais plus dÃ©taillÃ©s et interactifs sur les Ã©crans et enceintes connectÃ©s : vous pouvez maintenant demander directement Ã l'Assistant, pendant une conversation, de vous Â« donner les derniÃ¨res nouvelles Â» ou de vous Â« mettre au courant des actualitÃ©s technologiques Â» et recevoir une rÃ©ponse dÃ©taillÃ©e. Toutes ces innovations commencent dÃ©jÃ Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©es auprÃ¨s des utilisateurs, offrant un aperÃ§u de l'avenir de la maison connectÃ©e : des systÃ¨mes alimentÃ©s par l'intelligence artificielle, bÃ©nÃ©ficiant d'un accÃ¨s accru aux appareils de la maison. Et c'est trÃ¨s pratique.
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