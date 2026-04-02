Le prix du Raspberry Pi 5 double

Face Ã la pÃ©nurie persistante de mÃ©moire vive (RAM), Raspberry Pi a annoncÃ© une hausse significative des prix de ses ordinateurs monocartes. DÃ¨s aujourd'hui, la version 16 Go du Raspberry Pi 5 coÃ»te 100 dollars de plus, soit presque le prix initial de 120 dollars. Cette augmentation concerne plus d'une douzaine de modÃ¨les, dont les prix varient de 11,25 dollars Ã 150 dollars. Ce n'est pas la premiÃ¨re fois que les prix augmentent : ils avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© revus Ã la hausse en dÃ©cembre et en fÃ©vrier. Le PDG de l'entreprise a soulignÃ© que ces mesures sont temporaires. Il a dÃ©clarÃ© que la situation actuelle du marchÃ© reste difficile, mais qu'elle finira par se normaliser, aprÃ¨s quoi l'entreprise reviendra Ã ses prix antÃ©rieurs. D'ici lÃ , Raspberry Pi entend minimiser l'impact de la hausse du coÃ»t des composants.
Pour attÃ©nuer l'impact de la hausse des prix, l'entreprise a lancÃ© une nouvelle configuration du Raspberry Pi 4 avec 3 Go de RAM, au prix de 83,75 $. Cette augmentation a particuliÃ¨rement touchÃ© les modÃ¨les dotÃ©s de 4 Go de mÃ©moire et plus, obligeant les utilisateurs souhaitant assembler des systÃ¨mes performants Ã dÃ©bourser un prix nettement supÃ©rieur. ParallÃ¨lement, ceux qui recherchent un systÃ¨me abordable pourront se procurer un PC Ã un prix raisonnable, du moins pour le moment. Le PDG de l'entreprise a Ã©galement tenu Ã prÃ©ciser que cette annonce n'est pas liÃ©e au 1er avril et qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie : le nouvel appareil sera bel et bien commercialisÃ©. Pour de nombreux passionnÃ©s, cela reprÃ©sente un coup dur pour leur budget et leurs projets de dÃ©veloppement.
Pour attÃ©nuer l'impact de la hausse des prix, l'entreprise a lancÃ© une nouvelle configuration du Raspberry Pi 4 avec 3 Go de RAM, au prix de 83,75 $. Cette augmentation a particuliÃ¨rement touchÃ© les modÃ¨les dotÃ©s de 4 Go de mÃ©moire et plus, obligeant les utilisateurs souhaitant assembler des systÃ¨mes performants Ã dÃ©bourser un prix nettement supÃ©rieur. ParallÃ¨lement, ceux qui recherchent un systÃ¨me abordable pourront se procurer un PC Ã un prix raisonnable, du moins pour le moment. Le PDG de l'entreprise a Ã©galement tenu Ã prÃ©ciser que cette annonce n'est pas liÃ©e au 1er avril et qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie : le nouvel appareil sera bel et bien commercialisÃ©. Pour de nombreux passionnÃ©s, cela reprÃ©sente un coup dur pour leur budget et leurs projets de dÃ©veloppement.
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