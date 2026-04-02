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Le prix de la Nintendo Switch 2 va encore augmenter.
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 18:47:49: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLe prix de la console Nintendo Switch 2 est restÃ© stable depuis sa sortie, mais il est probable qu'il augmente Ã  l'avenir. C'est ce qu'a dÃ©clarÃ© Sean, un ancien cadre commercial de Nintendo. Selon lui, les coÃ»ts de production du matÃ©riel augmentent rapidement en raison de la hausse des prix du pÃ©trole, de l'envolÃ©e des prix de la RAM liÃ©e Ã  l'essor de l'IA et de l'influence d'autres facteurs macroÃ©conomiques. Il a soulignÃ© que l'inflation est un problÃ¨me persistant, que les droits de douane ne font qu'accentuer la pression et que la demande en IA fait grimper les prix de la RAM. Un autre facteur est la forte augmentation des prix du pÃ©trole, qui affecte non seulement la logistique, mais aussi l'ensemble de la production.

La hausse des prix du pÃ©trole a des consÃ©quences bien plus importantes que la simple augmentation des coÃ»ts de transport. L'hÃ©lium, un sous-produit de la production pÃ©troliÃ¨re, est essentiel Ã  la fabrication des semi-conducteurs. Sans lui, il est impossible de fabriquer des plaquettes de silicium, ce qui renchÃ©rit tous les composants, y compris les consoles de jeux et mÃªme les cartouches. Par consÃ©quent, les coÃ»ts de production continuent d'augmenter, exerÃ§ant une pression constante sur les prix et les marges. Dans ce contexte, les fabricants peinent de plus en plus Ã  maÃ®triser les coÃ»ts des appareils, rendant une augmentation de prix pour la Nintendo Switch 2 quasiment inÃ©vitable. ParallÃ¨lement, l'entreprise tente de compenser cette hausse par une offre de contenu plus riche : selon Sean, Nintendo propose des versions numÃ©riques de ses jeux moins chÃ¨res que les versions physiques afin d'attÃ©nuer partiellement l'impact sur les utilisateurs.
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