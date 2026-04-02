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Valve sortira le Steam Deck 2 en 2028.
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 18:46:26: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielD'aprÃ¨s une source fiable, Valve vise une sortie du Steam Deck 2 aux alentours de 2028. Cependant, cette date pourrait Ãªtre repoussÃ©e en raison de la crise actuelle d'approvisionnement en RAM et en mÃ©moire flash NAND. Par ailleurs, un Ã©ventuel report pourrait s'avÃ©rer bÃ©nÃ©fique, permettant d'amÃ©liorer considÃ©rablement les spÃ©cifications de la console. En effet, contrairement Ã  la PlayStation 6 et Ã  la prochaine Xbox, nom de code Â« Project Helix Â», le nouveau produit ne reposera pas sur un processeur dÃ©diÃ©. La source a soulignÃ© qu'un report pourrait permettre Ã  la console de bÃ©nÃ©ficier de composants plus performants, Valve disposant d'une plus grande flexibilitÃ© dans le choix des composants que les fabricants de consoles et n'Ã©tant pas liÃ©e Ã  un processeur spÃ©cifique.

Il convient de noter que le Steam Deck original a Ã©tÃ© un vÃ©ritable succÃ¨s pour Valve, inaugurant une nouvelle Ã¨re pour les PC de jeu portables, rapidement suivie par d'autres entreprises, dont ASUS avec le ROG Ally. Les analystes estiment qu'environ 4 millions d'unitÃ©s ont Ã©tÃ© vendues au cours des trois premiÃ¨res annÃ©es. Cependant, la mise Ã  jour OLED Ã©tait plutÃ´t modeste : la mÃ©moire vive est passÃ©e de 5 500 Ã  6 500 MT/s, sans autre modification matÃ©rielle. Si l'appareil est commercialisÃ© en 2028 ou plus tard, il intÃ©grera trÃ¨s probablement les architectures de nouvelle gÃ©nÃ©ration d'AMD : RDNA 5 et Zen 6. Ã€ titre de comparaison, le Steam Deck actuel repose sur RDNA 2 et Zen 2, des architectures infÃ©rieures Ã  la concurrence sur tous les plans.

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