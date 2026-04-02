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MediaTek prÃ©voit de lancer le Dimensity 9600 en septembre.
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 18:45:18: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSi l'on en croit les fuites, MediaTek mise tout sur les performances maximales de son prochain processeur phare, le Dimensity 9600. D'aprÃ¨s le site Digital Chat Station, la puce intÃ©grera pour la premiÃ¨re fois deux cÅ“urs ARM ultra-puissants, une amÃ©lioration significative par rapport aux gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. Le processeur devrait Ãªtre conÃ§u selon une architecture 2+3+3, privilÃ©giant les cÅ“urs de grande taille et hautes performances au dÃ©triment de l'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Cette approche suggÃ¨re que MediaTek souhaite exploiter au maximum ses nouvelles technologies de gravure, en privilÃ©giant la puissance brute Ã  l'Ã©quilibre. La production serait rÃ©alisÃ©e sur le nÅ“ud N2P de TSMC, capable d'offrir un gain de performances d'environ 5 Ã  10 % par rapport au nÅ“ud N2 de base. Il s'agit de l'une des technologies de gravure les plus avancÃ©es du marchÃ©.

Si ces informations se confirment, la configuration de base devrait ressembler Ã  ceci : deux cÅ“urs Ultra, trois cÅ“urs Premium et trois cÅ“urs Pro. Ã€ titre de comparaison, le Dimensity 9500 actuel utilise une architecture plus classique avec un cÅ“ur Ultra, trois cÅ“urs Premium et quatre cÅ“urs Pro. La nouvelle gÃ©nÃ©ration se positionne donc clairement vers des performances de pointe supÃ©rieures. Une importante mise Ã  niveau graphique est Ã©galement attendue : la puce pourrait intÃ©grer le nouveau GPU haut de gamme ARM Mali-G2 Ultra, dotÃ© de plus de 10 cÅ“urs et compatible avec le ray tracing. Selon les rumeurs, cette solution graphique devrait Ãªtre annoncÃ©e en septembre 2026, et les premiers smartphones devraient Ãªtre commercialisÃ©s en novembre.

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