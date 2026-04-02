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Qualcomm se prÃ©pare Ã  lancer le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 18:43:10: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileQualcomm prÃ©pare une mise Ã  jour majeure de son processeur phare, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, qui, d'aprÃ¨s les fuites, reprÃ©sentera une avancÃ©e significative par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5. Alors que la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente bÃ©nÃ©ficiait dÃ©jÃ  d'une amÃ©lioration notable grÃ¢ce Ã  12 Mo de cache L2 partagÃ© pour deux groupes de cÅ“urs, la nouvelle version, selon le site Digital Chat Station, adoptera une architecture 2+2+3 Ã  trois groupes de cÅ“urs. Ceci portera la capacitÃ© totale du cache L2 Ã  environ 16 Mo, soit l'une des plus importantes parmi les processeurs mobiles.

Certains paramÃ¨tres resteront inchangÃ©s : on prÃ©voit environ 8 Mo de cache systÃ¨me (SLC) et 18 Mo de mÃ©moire graphique. Cependant, lâ€™amÃ©lioration majeure concerne le cache L2 : son augmentation rÃ©duit la latence dâ€™accÃ¨s aux donnÃ©es, accroÃ®t les performances et amÃ©liore lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Les cÅ“urs du processeur accÃ¨dent moins frÃ©quemment Ã  la mÃ©moire plus lente, ce qui leur permet de fonctionner plus rapidement tout en consommant moins dâ€™Ã©nergie. En pratique, cela se traduit par un systÃ¨me plus rÃ©actif : les applications se lancent plus vite et lâ€™interface est plus fluide. Câ€™est particuliÃ¨rement perceptible dans les jeux : les projets avec des textures lourdes bÃ©nÃ©ficieront dâ€™une frÃ©quence dâ€™images plus stable et dâ€™une rÃ©ponse plus rapide aux commandes de lâ€™utilisateur. Autre avantage : la prise en charge de la RAM de nouvelle gÃ©nÃ©ration plus rapide, ce qui augmentera encore le dÃ©bit et les performances globales de lâ€™appareil. Toutefois, cette mÃ©moire sera Ã©galement plus coÃ»teuse.

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