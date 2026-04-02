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Linux surpasse Windows dans le domaine du jeu vidÃ©o. CachyOS et Proton dÃ©montr...
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 14:54:57: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsPendant des annÃ©es, le choix Ã©tait simple pour les joueurs. Windows 11 dominait sans grande concurrence, tandis que Linux restait une solution pour ceux qui, pour diverses raisons, allaient Ã  contre-courant, avaient un penchant pour la technologie ou souhaitaient simplement expÃ©rimenter. Cependant, des tests de performance rÃ©cents montrent que Linux a de moins en moins de raisons de se sentir infÃ©rieur Ã  Windows, et la situation est mÃªme en train de s'inverser. CachyOS peut surpasser le systÃ¨me de Microsoft dans les jeux les plus exigeants. Les tests ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s sur une configuration matÃ©rielle identique, avec un processeur AMD Ryzen 5 5600X et une carte graphique Radeon RX 6700 XT ; les diffÃ©rences observÃ©es sont donc uniquement d'ordre logiciel. Sur les titres rÃ©cents les plus populaires, comme Cyberpunk 2077, Linux a affichÃ© un net avantage. CachyOS a gÃ©nÃ©rÃ© environ 98 images par seconde, tandis que Windows 11 plafonnait Ã  91 images par seconde. Un constat similaire a Ã©tÃ© fait sur Red Dead Redemption 2, oÃ¹ Linux s'est une fois de plus rÃ©vÃ©lÃ© plus rapide. La diffÃ©rence est encore plus flagrante dans Warhammer 40,000 : Space Marine 2. Les 81 images par seconde sous Linux contre 68 sous Windows sont impressionnantes, surtout dans les scÃ¨nes d'action rapides. Il ne s'agit pas seulement de la frÃ©quence d'images moyenne ; Linux offre Ã©galement de meilleures performances lors des pics de charge, oÃ¹ les baisses de performances sont moins perceptibles.

Le plus intÃ©ressant dans ces tests, c'est qu'aucun des jeux n'a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© pour Linux. Ils fonctionnent tous avec Proton, une technologie dÃ©veloppÃ©e par Valve. Il y a quelques annÃ©es encore, Proton Ã©tait considÃ©rÃ© comme une solution de contournement, mais aujourd'hui, il devient la base d'un jeu performant en dehors de Windows. La conversion des instructions de DirectX vers Vulkan est dÃ©jÃ  si efficace que, dans de nombreux cas, Linux exploite le matÃ©riel plus efficacement que l'environnement natif de Microsoft. Il faut reconnaÃ®tre que tous les jeux ne confirment pas la supÃ©rioritÃ© de Linux. The First Descendant est plus rapide sous Windows, avec un nombre d'images par seconde (IPS) supÃ©rieur Ã  celui obtenu sous CachyOS. Dans Tom Clancy's The Division 2, les rÃ©sultats moyens sont quasiment identiques, mÃªme si Windows affiche une frÃ©quence d'images minimale lÃ©gÃ¨rement plus stable. Cela nous rappelle que la compatibilitÃ© reste un dÃ©fi. Les diffÃ©rences dÃ©pendent du moteur du jeu, des pilotes et de la configuration spÃ©cifique, et Linux progresse constamment dans ce domaine

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