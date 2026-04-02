Apple dÃ©veloppe de nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les utilisateurs de l'Union europÃ©enne et qui sont liÃ©es Ã la rÃ©glementation issue du rÃ¨glement sur les marchÃ©s numÃ©riques. Ce rÃ¨glement impose aux grandes entreprises technologiques une plus grande transparence de leurs systÃ¨mes. Ces modifications sont testÃ©es depuis plusieurs mois dans les versions successives d'iOS, et bien qu'elles n'aient pas encore Ã©tÃ© officiellement dÃ©ployÃ©es, tout porte Ã croire que leur introduction n'est plus qu'une question de temps. Apple les met en place progressivement, en testant leur fonctionnement dans des versions bÃªta du systÃ¨me. L'une des nouveautÃ©s les plus importantes est la simplification du jumelage des appareils. Jusqu'Ã prÃ©sent, le jumelage rapide et pratique avec un iPhone Ã©tait principalement rÃ©servÃ© aux produits Apple, comme les AirPods. Avec les accessoires d'autres fabricants, le processus peut Ãªtre plus complexe et nÃ©cessiter plusieurs Ã©tapes. Suite Ã ces modifications, une solution similaire fonctionnera Ã©galement avec les appareils tiers. ConcrÃ¨tement, il suffira d'approcher les Ã©couteurs ou l'accessoire du smartphone pour que l'option Â« Connexion rapide Â» s'affiche Ã l'Ã©cran. L'ensemble du processus sera comparable Ã la mÃ©thode de jumelage des AirPods, ce qui rÃ©duira considÃ©rablement le temps de configuration.
Autre changement important : les notifications. Apple prÃ©voit de permettre leur transfert vers des appareils tiers, comme les montres connectÃ©es. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, cette fonctionnalitÃ© Ã©tait rÃ©servÃ©e aux utilisateurs dâ€™Apple Watch. Les utilisateurs pourront Ã©galement recevoir des notifications et y rÃ©pondre sur leur montre ou tout autre appareil compatible. Toutefois, il est important de noter que le systÃ¨me n'autorisera le transfert des notifications que vers un seul appareil Ã la fois. Par consÃ©quent, activer cette option sur un appareil tiers la dÃ©sactivera sur l'Apple Watch. Apple teste actuellement une extension de cette fonctionnalitÃ© pour inclure les ActivitÃ©s en direct, qui affichent des informations dynamiques en temps rÃ©el telles que les livraisons, les scores et les Ã©vÃ©nements. Si ces modifications sont dÃ©ployÃ©es, ces donnÃ©es pourraient Ã©galement Ãªtre partagÃ©es avec des appareils tiers. Ces solutions sont actuellement en phase de test et ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs. Les dÃ©veloppeurs peuvent d'ores et dÃ©jÃ utiliser les nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les tester et prÃ©parer leurs appareils aux changements Ã venir.
Il convient de noter que ces nouvelles fonctionnalitÃ©s seront disponibles uniquement au sein de l'Union europÃ©enne. Cela dÃ©coule directement de la rÃ©glementation qui exige une meilleure interopÃ©rabilitÃ© entre les appareils de diffÃ©rentes marques. Selon la Commission europÃ©enne, la mise en Å“uvre complÃ¨te de ces solutions est prÃ©vue pour 2026. Dâ€™ici lÃ , Apple continuera de dÃ©velopper et de tester de nouvelles options afin de garantir leur fonctionnement stable et sans accroc. Ces changements pourraient avoir des consÃ©quences importantes pour les utilisateurs d'appareils de marques diffÃ©rentes. Si tout se dÃ©roule comme prÃ©vu, l'iPhone sera plus compatible avec les accessoires d'autres fabricants, et leur utilisation sera plus simple qu'auparavant.
Autre changement important : les notifications. Apple prÃ©voit de permettre leur transfert vers des appareils tiers, comme les montres connectÃ©es. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, cette fonctionnalitÃ© Ã©tait rÃ©servÃ©e aux utilisateurs dâ€™Apple Watch. Les utilisateurs pourront Ã©galement recevoir des notifications et y rÃ©pondre sur leur montre ou tout autre appareil compatible. Toutefois, il est important de noter que le systÃ¨me n'autorisera le transfert des notifications que vers un seul appareil Ã la fois. Par consÃ©quent, activer cette option sur un appareil tiers la dÃ©sactivera sur l'Apple Watch. Apple teste actuellement une extension de cette fonctionnalitÃ© pour inclure les ActivitÃ©s en direct, qui affichent des informations dynamiques en temps rÃ©el telles que les livraisons, les scores et les Ã©vÃ©nements. Si ces modifications sont dÃ©ployÃ©es, ces donnÃ©es pourraient Ã©galement Ãªtre partagÃ©es avec des appareils tiers. Ces solutions sont actuellement en phase de test et ne sont pas encore disponibles pour tous les utilisateurs. Les dÃ©veloppeurs peuvent d'ores et dÃ©jÃ utiliser les nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les tester et prÃ©parer leurs appareils aux changements Ã venir.
Il convient de noter que ces nouvelles fonctionnalitÃ©s seront disponibles uniquement au sein de l'Union europÃ©enne. Cela dÃ©coule directement de la rÃ©glementation qui exige une meilleure interopÃ©rabilitÃ© entre les appareils de diffÃ©rentes marques. Selon la Commission europÃ©enne, la mise en Å“uvre complÃ¨te de ces solutions est prÃ©vue pour 2026. Dâ€™ici lÃ , Apple continuera de dÃ©velopper et de tester de nouvelles options afin de garantir leur fonctionnement stable et sans accroc. Ces changements pourraient avoir des consÃ©quences importantes pour les utilisateurs d'appareils de marques diffÃ©rentes. Si tout se dÃ©roule comme prÃ©vu, l'iPhone sera plus compatible avec les accessoires d'autres fabricants, et leur utilisation sera plus simple qu'auparavant.
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