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Le mini PC Lenovo Yoga Mini est en vente
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 00:02:28: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLenovo a lancÃ© le Yoga Mini i, un PC compact, en Chine. Son boÃ®tier de 0,65 litre mesure 283 x 202 x 123 mm. Ce nouvel appareil embarque des processeurs Intel Panther Lake (Core Ultra X7 358H et Core Ultra 5 325), jusqu'Ã  32 Go de RAM, Thunderbolt 4, un SSD d'une capacitÃ© maximale de 2 To, un haut-parleur de 2 watts et des adaptateurs sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.0. Ã€ noter que la version chinoise fonctionne sous DingOS, un systÃ¨me d'exploitation dotÃ© d'une intelligence artificielle intÃ©grÃ©e. La version internationale de ce mini PC sera Ã©quipÃ©e de Windows 11. La configuration de base, comprenant un processeur octocÅ“ur Core Ultra 5 325, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, est proposÃ©e Ã  un prix Ã©quivalent Ã  800 dollars.

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