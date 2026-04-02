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La deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration du Xiaomi TV Stick HD a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©e.
PubliÃ© le: 02/04/2026 @ 00:01:12: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielL'annÃ©e derniÃ¨re, Xiaomi a lancÃ© la Xiaomi TV Stick 4K de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration, dotÃ©e d'un processeur plus puissant et compatible HDR10+. Aujourd'hui, la marque met Ã  jour son modÃ¨le de base : la Xiaomi TV Stick HD de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. L'appareil arbore un design plus arrondi, similaire Ã  celui de la version 4K de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration. Cependant, le port d'alimentation reste de type microUSB, une technologie dÃ©jÃ  dÃ©passÃ©e. Avec un seul port et sans emplacement pour carte microSD, il est impossible d'ajouter du stockage supplÃ©mentaire ; il faudra se tourner vers les boÃ®tiers multimÃ©dias Xiaomi TV pour cela. La compatibilitÃ© USB-OTG n'a pas Ã©tÃ© confirmÃ©e pour cette nouvelle version et, globalement, ce n'est pas la solution la plus pratique. Ce modÃ¨le est destinÃ© aux tÃ©lÃ©viseurs plus anciens, car la rÃ©solution maximale est limitÃ©e Ã  1080p Ã  60 images par seconde ; la 4K n'est pas prise en charge. Il convient donc aux abonnements de streaming les moins chers, oÃ¹ l'accÃ¨s Ã  la 4K est gÃ©nÃ©ralement payant.

L'appareil fonctionne sous Google TV et intÃ¨gre Netflix, Amazon Prime Video et YouTube, qui disposent mÃªme de boutons dÃ©diÃ©s sur la tÃ©lÃ©commande. Outre le streaming, vous pouvez Ã©galement diffuser des photos et des vidÃ©os depuis votre smartphone. Il est Ã©quipÃ© d'un nouveau processeur Ã  quatre cÅ“urs Cortex-A55 et d'une puce graphique Mali-G31 MP2. Xiaomi annonce un gain de performances de 38 % par rapport Ã  la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration de la version HD, qui utilisait des cÅ“urs A53 et une puce graphique Mali-450. Cependant, la mÃ©moire reste inchangÃ©e (1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne), ce qui est assez modeste. MalgrÃ© cela, ce modÃ¨le est proposÃ© Ã  seulement 50 $.

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