Samsung a lancÃ© une application unique contre le mal des transports

Aujourd'hui, Samsung a lancÃ© une nouvelle application gratuite appelÃ©e Hearapy, disponible sur le Google Play Store pour Android. L'entreprise affirme qu'elle peut attÃ©nuer les symptÃ´mes du mal des transports grÃ¢ce au son, ce qui est plutÃ´t intÃ©ressant. Son fonctionnement est simple : l'application diffuse un son sinusoÃ¯dal de 100 Hz pendant 60 secondes via des Ã©couteurs connectÃ©s. Ce son est censÃ© stimuler le systÃ¨me vestibulaire, la partie de l'oreille interne responsable de l'orientation et de l'Ã©quilibre. L'utilisateur peut rÃ©gler la durÃ©e d'Ã©coute entre 40 et 120 secondes, mais Samsung affirme qu'une seule minute d'Ã©coute peut contribuer Ã rÃ©duire les nausÃ©es pendant deux heures. L'opÃ©ration peut Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ©e autant de fois que nÃ©cessaire.
L'idÃ©e est nÃ©e d'une Ã©tude publiÃ©e l'an dernier par l'UniversitÃ© de Nagoya. Les scientifiques ont dÃ©couvert que certaines ondes sonores rÃ©duisent la dÃ©sorientation et l'inconfort chez les personnes lisant en voyage. Cependant, il ne s'agit pas d'une solution universelle : l'effet peut varier selon les Ã©couteurs utilisÃ©s. Samsung recommande spÃ©cifiquement les Galaxy Buds 4 Pro, mais en gÃ©nÃ©ral, tout modÃ¨le capable de produire un son de 80 Ã 85 dB fera l'affaire ; c'est le volume nÃ©cessaire pour un effet optimal. Il est toutefois important de noter que certains utilisateurs perÃ§oivent cet effet plus que d'autres. Le mieux est donc de faire le test.
L'idÃ©e est nÃ©e d'une Ã©tude publiÃ©e l'an dernier par l'UniversitÃ© de Nagoya. Les scientifiques ont dÃ©couvert que certaines ondes sonores rÃ©duisent la dÃ©sorientation et l'inconfort chez les personnes lisant en voyage. Cependant, il ne s'agit pas d'une solution universelle : l'effet peut varier selon les Ã©couteurs utilisÃ©s. Samsung recommande spÃ©cifiquement les Galaxy Buds 4 Pro, mais en gÃ©nÃ©ral, tout modÃ¨le capable de produire un son de 80 Ã 85 dB fera l'affaire ; c'est le volume nÃ©cessaire pour un effet optimal. Il est toutefois important de noter que certains utilisateurs perÃ§oivent cet effet plus que d'autres. Le mieux est donc de faire le test.
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