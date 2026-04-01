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GitHub Copilot a modifiÃ© du code et ajoutÃ© des publicitÃ©s sans autorisation
PubliÃ© le: 01/04/2026 @ 16:55:51: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationCensÃ© reprÃ©senter la prochaine Ã©tape de l'automatisation pour les dÃ©veloppeurs, ce systÃ¨me a au contraire dÃ©clenchÃ© l'une des polÃ©miques les plus retentissantes liÃ©es Ã  l'IA dans le monde de la programmation. GitHub, propriÃ©tÃ© de Microsoft, a Ã©tÃ© contraint d'abandonner la fonctionnalitÃ© GitHub Copilot , au risque de perdre toute confiance de la part des utilisateurs. L'assistant IA a commencÃ© Ã  insÃ©rer du contenu promotionnel dans le code et les notes de mise Ã  jour. Il ne s'agissait pas de cas isolÃ©s. L'analyse a rÃ©vÃ©lÃ© plus de 11 000 demandes de fusion contenant des messages publicitaires quasi identiques. Le problÃ¨me a Ã©tÃ© mis au jour grÃ¢ce au dÃ©veloppeur australien Zach Manson. En examinant un correctif mineur d'un projet, il a dÃ©couvert quelque chose d'inattendu : les notes de mise Ã  jour suggÃ©raient l'installation d'une application externe. Le message faisait la promotion de l'outil Raycast et incluait un lien d'installation direct. Ce lien n'avait pas Ã©tÃ© ajoutÃ© par l'auteur du code ; il avait Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© par Copilot. La premiÃ¨re rÃ©action fut alarmiste. Manson soupÃ§onnait une fuite de donnÃ©es d'entraÃ®nement ou une tentative de manipulation du modÃ¨le. Cependant, les heures suivantes rÃ©vÃ©lÃ¨rent une situation bien plus inquiÃ©tante.

Une recherche rapide dans les dÃ©pÃ´ts a rÃ©vÃ©lÃ© l'ampleur du problÃ¨me. Le schÃ©ma Ã©tait rÃ©pÃ©titif : mÃªme message, structure similaire, nature promotionnelle identique. Copilot ne se contentait pas de gÃ©nÃ©rer du code ; il interfÃ©rait avec le contenu crÃ©Ã© par les utilisateurs, en y ajoutant des suggestions, des commentaires et des extraits de texte sans leur consentement. Cela a changÃ© notre perception du rÃ´le de l'intelligence artificielle dans le travail d'Ã©quipe. L'outil d'assistance a commencÃ© Ã  se comporter comme un participant actif au projet, avec ses propres objectifs. Le problÃ¨me majeur ne rÃ©sidait pas dans la publicitÃ© elle-mÃªme, mais dans un manque de contrÃ´le. Copilot avait dÃ©sormais la possibilitÃ© de modifier et de commenter les rapports de modifications d'autres utilisateurs. Cette situation Ã©tait difficile Ã  accepter pour les dÃ©veloppeurs. Les dÃ©pÃ´ts de code sont des espaces fondÃ©s sur la confiance et la transparence. Chaque modification doit avoir un auteur clairement identifiÃ©. Dans ce cas prÃ©cis, l'auteur a manquÃ© de clartÃ©. L'intelligence artificielle a modifiÃ© le contenu sans le consentement explicite des utilisateurs.

Le problÃ¨me s'est rapidement propagÃ© dans le secteur et est parvenu aux oreilles de la direction de GitHub. La rÃ©action a Ã©tÃ© immÃ©diate : la fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© retirÃ©e et l'entreprise a reconnu un dÃ©faut de conception. Les reprÃ©sentants de la plateforme ont expliquÃ© que ces Â« conseils Â» Ã©taient destinÃ©s Ã  aider les dÃ©veloppeurs Ã  dÃ©couvrir de nouvelles fonctionnalitÃ©s et de nouveaux outils. En pratique, ils ont eu l'effet inverse : les utilisateurs les ont perÃ§us comme une ingÃ©rence non autorisÃ©e. La dÃ©cision d'autoriser l'IA Ã  modifier les rapports d'autrui a Ã©tÃ© jugÃ©e inappropriÃ©e. Cette fonctionnalitÃ© a Ã©tÃ© dÃ©sactivÃ©e et tout comportement similaire devrait Ãªtre Ã©vitÃ© Ã  l'avenir. Lâ€™incident Copilot met en lumiÃ¨re un problÃ¨me plus vaste. Les outils basÃ©s sur lâ€™intelligence artificielle opÃ¨rent de plus en plus dans des domaines qui Ã©taient auparavant exclusivement rÃ©servÃ©s aux humains. Le code source, la documentation et la communication au sein de l'Ã©quipe constituent les fondements de l'informatique moderne. Toute intervention dans ces domaines requiert des rÃ¨gles claires. Dans ce cas prÃ©cis, une limite a Ã©tÃ© franchie sans garanties suffisantes. Il en rÃ©sulte une perte de confiance et des interrogations quant Ã  l'avenir de l'automatisation en programmation.
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