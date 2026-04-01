Google rend enfin possible une fonctionnalitÃ© attendue depuis plus de dix ans : changer son adresse Gmail sans crÃ©er de nouveau compte. Cette option est dÃ©sormais disponible pour les premiers utilisateurs. Pendant des annÃ©es, les utilisateurs de Gmail ont Ã©tÃ© contraints de conserver leurs anciennes adresses e-mail. Celles qu'ils avaient crÃ©Ã©es Ã l'Ã©cole, qui pouvaient paraÃ®tre amusantes Ã l'Ã©poque et qui comportaient souvent un suffixe comme Â« 69 Â» ou divers surnoms et variantes de leur nom, leur sont restÃ©es fidÃ¨les toute leur vie. Changer d'adresse impliquait la migration des donnÃ©es, la perte de contacts, une interruption de service et l'obligation d'informer tout le monde de la nouvelle adresse. Aujourd'hui, Google inverse ce modÃ¨le. Une nouvelle fonctionnalitÃ© permet de modifier son adresse Gmail principale tout en conservant l'intÃ©gralitÃ© de son compte, y compris l'historique des messages, l'accÃ¨s aux services et les donnÃ©es enregistrÃ©es. Il s'agit d'un changement de philosophie, et pas seulement d'une nouveautÃ© fonctionnelle.
Le mÃ©canisme est simple, bien que limitÃ©. Les utilisateurs peuvent choisir une nouvelle adresse dans Gmail, l'ancienne restant active et servant d'identifiant de connexion alternatif. La connexion fonctionne avec les deux adresses et les messages sont acheminÃ©s vers la mÃªme boÃ®te de rÃ©ception. Il n'y a aucun risque de perte de donnÃ©es ni d'interruption des services comme Google Drive ou YouTube. C'est une diffÃ©rence majeure par rapport Ã la mÃ©thode prÃ©cÃ©dente, qui nÃ©cessitait la crÃ©ation d'un compte entiÃ¨rement nouveau. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© n'est pas encore disponible pour tous. Google la dÃ©ploie progressivement, certains utilisateurs ne la verront donc pas encore. Il existe Ã©galement des limitations. AprÃ¨s avoir modifiÃ© votre adresse, vous devez attendre un an avant de pouvoir en crÃ©er une nouvelle. L'adresse rÃ©cemment sÃ©lectionnÃ©e ne peut pas Ãªtre supprimÃ©e. Vous pouvez revenir Ã l'ancienne, mais cette dÃ©cision n'est pas irrÃ©versible. Cela montre que Google teste la solution et procÃ¨de avec prudence. L'envergure de Gmail exige une prÃ©cision extrÃªme, et chaque modification affecte des centaines de millions de comptes.
Ã€ premiÃ¨re vue, il s'agit d'une mise Ã jour mineure. En pratique, elle pourrait transformer la faÃ§on dont les utilisateurs gÃ¨rent leur identitÃ© numÃ©rique. Les adresses e-mail sont devenues incontournables dans notre vie numÃ©rique. Elles permettent d'accÃ©der Ã nos comptes bancaires, services de streaming, boutiques en ligne et applications. Jusqu'Ã prÃ©sent, elles Ã©taient quasiment immuables. DÃ©sormais, elles deviennent flexibles. Cela ouvre la voie Ã un meilleur contrÃ´le de notre prÃ©sence en ligne. Les utilisateurs peuvent adapter leur adresse e-mail Ã leurs besoins professionnels, la changer aprÃ¨s des annÃ©es, ou tout simplement supprimer celle qui ne leur convient plus.
Le mÃ©canisme est simple, bien que limitÃ©. Les utilisateurs peuvent choisir une nouvelle adresse dans Gmail, l'ancienne restant active et servant d'identifiant de connexion alternatif. La connexion fonctionne avec les deux adresses et les messages sont acheminÃ©s vers la mÃªme boÃ®te de rÃ©ception. Il n'y a aucun risque de perte de donnÃ©es ni d'interruption des services comme Google Drive ou YouTube. C'est une diffÃ©rence majeure par rapport Ã la mÃ©thode prÃ©cÃ©dente, qui nÃ©cessitait la crÃ©ation d'un compte entiÃ¨rement nouveau. Cette nouvelle fonctionnalitÃ© n'est pas encore disponible pour tous. Google la dÃ©ploie progressivement, certains utilisateurs ne la verront donc pas encore. Il existe Ã©galement des limitations. AprÃ¨s avoir modifiÃ© votre adresse, vous devez attendre un an avant de pouvoir en crÃ©er une nouvelle. L'adresse rÃ©cemment sÃ©lectionnÃ©e ne peut pas Ãªtre supprimÃ©e. Vous pouvez revenir Ã l'ancienne, mais cette dÃ©cision n'est pas irrÃ©versible. Cela montre que Google teste la solution et procÃ¨de avec prudence. L'envergure de Gmail exige une prÃ©cision extrÃªme, et chaque modification affecte des centaines de millions de comptes.
Ã€ premiÃ¨re vue, il s'agit d'une mise Ã jour mineure. En pratique, elle pourrait transformer la faÃ§on dont les utilisateurs gÃ¨rent leur identitÃ© numÃ©rique. Les adresses e-mail sont devenues incontournables dans notre vie numÃ©rique. Elles permettent d'accÃ©der Ã nos comptes bancaires, services de streaming, boutiques en ligne et applications. Jusqu'Ã prÃ©sent, elles Ã©taient quasiment immuables. DÃ©sormais, elles deviennent flexibles. Cela ouvre la voie Ã un meilleur contrÃ´le de notre prÃ©sence en ligne. Les utilisateurs peuvent adapter leur adresse e-mail Ã leurs besoins professionnels, la changer aprÃ¨s des annÃ©es, ou tout simplement supprimer celle qui ne leur convient plus.
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