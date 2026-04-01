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Oracle n'a pas les moyens de dÃ©velopper l'IA et licencie donc 30 000 personnes.
PubliÃ© le: 01/04/2026 @ 14:23:51: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationCe fut l'une des opÃ©rations RH les plus brutales de l'histoire du secteur technologique. Des milliers d'employÃ©s se sont rÃ©veillÃ©s un matin pour dÃ©couvrir que leur carriÃ¨re venait de s'achever. Sans explication, sans prÃ©avis, sans leur laisser le temps de se prÃ©parer. Le 31 mars, les employÃ©s des Ã‰tats-Unis, d'Inde, du Canada et du Mexique ont reÃ§u un courriel de la direction. Le message Ã©tait bref et direct : leurs postes Ã©taient supprimÃ©s et le jour de l'envoi Ã©tait leur dernier jour de travail. Les systÃ¨mes de l'entreprise ont Ã©tÃ© mis hors service presque immÃ©diatement. Les comptes ont Ã©tÃ© dÃ©sactivÃ©s et l'accÃ¨s aux outils bloquÃ©. Dans de nombreux cas, les responsables ont appris les licenciements en mÃªme temps que leurs Ã©quipes. Les analystes estiment que l'ampleur des rÃ©ductions d'effectifs pourrait toucher jusqu'Ã  18 % de la population active mondiale. Avec un effectif de plus de 160 000 personnes, cela reprÃ©sente des dizaines de milliers de licenciements. Des estimations non officielles font Ã©tat de 20 000 Ã  30 000 suppressions de postes. L'entreprise n'avait jamais connu une telle situation. Les licenciements ont touchÃ© des Ã©quipes entiÃ¨res, y compris des dÃ©partements liÃ©s aux services cloud et aux solutions SaaS. Dans certaines rÃ©gions, un tiers des effectifs a Ã©tÃ© licenciÃ©.

Cette dÃ©cision s'inscrit dans un changement stratÃ©gique majeur. Oracle souhaite bÃ¢tir une infrastructure puissante dÃ©diÃ©e Ã  l'intelligence artificielle. Les coÃ»ts sont colossaux, estimÃ©s Ã  plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cette nouvelle infrastructure est destinÃ©e Ã  accompagner les clients dÃ©veloppant des modÃ¨les d'IA avancÃ©s. OpenAI, crÃ©ateur de la famille de modÃ¨les de langage GPT, demeure l'un de ses principaux partenaires technologiques. Le dÃ©veloppement de tels systÃ¨mes exige une puissance de calcul considÃ©rable et une infrastructure serveur spÃ©cialisÃ©e. Ces suppressions d'emplois devraient dÃ©gager entre 8 et 10 milliards de dollars, qui, comme annoncÃ© prÃ©cÃ©demment, seront consacrÃ©s au dÃ©veloppement de centres de donnÃ©es et de plateformes liÃ©es Ã  l'IA. L'entreprise a dÃ©jÃ  levÃ© des dizaines de milliards de dollars, mais cela n'a pas suffi. Cependant, le marchÃ© financier ne manifeste pas l'enthousiasme escomptÃ© par la direction. Certaines institutions ont dÃ©jÃ  limitÃ© leur participation aux projets d'Oracle, jugeant trop risquÃ© d'emprunter pour financer l'infrastructure d'OpenAI, qui devra elle aussi contracter des emprunts pour honorer ses engagements futurs.

L'aspect le plus frappant rÃ©side dans le contexte financier. Oracle affiche des bÃ©nÃ©fices en hausse et un portefeuille consÃ©quent de contrats, sans pour autant Ãªtre confrontÃ©e Ã  une crise opÃ©rationnelle. MalgrÃ© cela, l'entreprise opte pour des licenciements massifs, signe Ã©vident d'un changement de prioritÃ©s. Ã€ l'automne 2025, elle a rÃ©duit l'Ã©quipe en charge du dÃ©veloppement de la base de donnÃ©es MySQL. Certains dÃ©veloppeurs ont Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s vers des Ã©quipes travaillant sur des produits commerciaux liÃ©s Ã  cette technologie. L'accent est mis sur l'intelligence artificielle et l'infrastructure, domaines dans lesquels l'entreprise ambitionne de concurrencer les leaders du marchÃ© du cloud.

Le marchÃ© des services cloud est actuellement dominÃ© par des gÃ©ants. Amazon, Microsoft et Google contrÃ´lent la majeure partie du marchÃ© mondial. Oracle commence tout juste Ã  rattraper son retard en investissant massivement dans son infrastructure. Cependant, cette course exige des investissements colossaux, et tout retard se traduit par un recul. De plus, chaque investissement accroÃ®t le risque financier. Les analystes de Wall Street prÃ©voient que le dÃ©veloppement de l'infrastructure cloud engendrera des coÃ»ts importants pendant plusieurs annÃ©es. Le flux de trÃ©sorerie disponible de l'entreprise devrait rester nÃ©gatif pendant la majeure partie de la dÃ©cennie. Les estimations tablent sur un flux de trÃ©sorerie nÃ©gatif d'environ 24 milliards de dollars pour les exercices 2026 et 2027. Les pertes devraient se poursuivre les annÃ©es suivantes. Les licenciements chez Oracle ne sont pas un cas isolÃ©. De plus en plus d'entreprises technologiques rÃ©organisent leurs structures et orientent leurs ressources vers l'IA. L'automatisation et les nouveaux modÃ¨les de travail rÃ©duisent la demande pour certains postes. C'est le dÃ©but d'une transformation plus profonde du marchÃ© du travail informatique. Les entreprises cherchent Ã  rÃ©aliser des Ã©conomies tout en investissant dans des technologies capables de remplacer certaines tÃ¢ches effectuÃ©es par les humains.
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