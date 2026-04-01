Des millions d'ordinateurs infectÃ©s par une faille de sÃ©curitÃ© JavaScript

PubliÃ© le: 01/04/2026 @ 14:22:19: Par Nic007 Dans "SÃ©curitÃ©"
Une bibliothÃ¨que JavaScript trÃ¨s rÃ©pandue a servi de vecteur Ã une attaque susceptible d'affecter des millions d'ordinateurs Ã travers le monde. L'ampleur de la menace est considÃ©rable, et le mode opÃ©ratoire des cybercriminels illustre Ã quel point la nature des attaques modernes a Ã©voluÃ©. La bibliothÃ¨que Axios est un outil incontournable pour les dÃ©veloppeurs depuis des annÃ©es, utilisÃ©e dans d'innombrables projets et applications web. De ce fait, toute faille de sÃ©curitÃ© peut avoir un impact mondial. L'attaque a dÃ©butÃ© par la prise de contrÃ´le du compte d'un des responsables du projet. Les pirates n'ont pas eu besoin de modifier le dÃ©pÃ´t GitHub principal : ils ont simplement obtenu les autorisations de publication de paquets dans l'Ã©cosystÃ¨me npm. Cela a permis de diffuser le code malveillant sous forme de mise Ã jour officielle. Des cybercriminels ont diffusÃ© deux versions de la bibliothÃ¨que prÃ©sentÃ©es comme des mises Ã jour rÃ©guliÃ¨res. En rÃ©alitÃ©, elles contenaient une dÃ©pendance cachÃ©e, dissimulÃ©e sous l'apparence d'un package cryptographique lÃ©gitime. Ce composant Ã©tait essentiel au bon dÃ©roulement de l'opÃ©ration. AprÃ¨s l'installation, un script s'est lancÃ©, se connectant Ã un serveur externe et tÃ©lÃ©chargeant un logiciel malveillant. Un cheval de Troie d'accÃ¨s Ã distance s'est alors introduit sur l'ordinateur, lui permettant d'en prendre le contrÃ´le. L'attaque ciblait les environnements Windows, macOS et Linux.
Sous macOS, le fichier binaire du RAT Ã©tait enregistrÃ© dans le rÃ©pertoire /Library/Caches/com.apple.act.mond, imitant un processus systÃ¨me Apple. Sous Windows, le logiciel malveillant copiait PowerShell dans le rÃ©pertoire wt.exe et exÃ©cutait un script cachÃ©. Sous Linux, le RAT basÃ© sur Python Ã©tait placÃ© dans le rÃ©pertoire /tmp/ld.py. Le plus inquiÃ©tant est que la dÃ©pendance malveillante n'Ã©tait pas utilisÃ©e dans le code. Son seul but Ã©tait de mener une attaque lors de l'installation. Ce mode opÃ©ratoire rend la dÃ©tection de la menace difficile, mÃªme pour des Ã©quipes expÃ©rimentÃ©es. Le paquet infectÃ© s'exÃ©cutait de maniÃ¨re quasi invisible. Une fois sa tÃ¢che terminÃ©e, il effaÃ§ait toute trace de son passage et restaurait les fichiers Ã un Ã©tat similaire Ã l'original. Cela rendait l'analyse du code beaucoup plus difficile. Des experts en sÃ©curitÃ© soulignent que le logiciel malveillant utilisait des techniques de masquage connues des cyberattaques sophistiquÃ©es. Le code n'Ã©tait activÃ© qu'aprÃ¨s l'installation. Auparavant, il apparaissait comme un Ã©lÃ©ment inoffensif du projet. Cela tÃ©moigne d'un changement d'approche chez les attaquants. Au lieu de cibler les utilisateurs finaux, ils s'attaquent de plus en plus Ã la chaÃ®ne d'approvisionnement logicielle. Un seul compte compromis peut affecter simultanÃ©ment des milliers de projets.
JavaScript demeure l'un des langages les plus utilisÃ©s au monde. Des bibliothÃ¨ques comme Axios sont tÃ©lÃ©chargÃ©es des dizaines de millions de fois par semaine. MÃªme la prÃ©sence, mÃªme brÃ¨ve, d'une version malveillante peut avoir de rÃ©elles consÃ©quences. Des paquets infectÃ©s Ã©taient disponibles pendant quelques heures seulement. Cela a suffi pour infecter certains projets qui mettent Ã jour automatiquement leurs dÃ©pendances. Dans ce cas, l'utilisateur n'a rien Ã installer manuellement. La menace se manifeste alors. Les experts signalent une augmentation du nombre d'attaques similaires. Le dÃ©pÃ´t npm a dÃ©jÃ Ã©tÃ© la cible de campagnes utilisant des packages populaires pour diffuser du code malveillant. Cette fois-ci, le piratage du compte du responsable du projet leur a permis de contourner de nombreux mÃ©canismes de vÃ©rification. Le systÃ¨me a considÃ©rÃ© la publication comme fiable.
Sous macOS, le fichier binaire du RAT Ã©tait enregistrÃ© dans le rÃ©pertoire /Library/Caches/com.apple.act.mond, imitant un processus systÃ¨me Apple. Sous Windows, le logiciel malveillant copiait PowerShell dans le rÃ©pertoire wt.exe et exÃ©cutait un script cachÃ©. Sous Linux, le RAT basÃ© sur Python Ã©tait placÃ© dans le rÃ©pertoire /tmp/ld.py. Le plus inquiÃ©tant est que la dÃ©pendance malveillante n'Ã©tait pas utilisÃ©e dans le code. Son seul but Ã©tait de mener une attaque lors de l'installation. Ce mode opÃ©ratoire rend la dÃ©tection de la menace difficile, mÃªme pour des Ã©quipes expÃ©rimentÃ©es. Le paquet infectÃ© s'exÃ©cutait de maniÃ¨re quasi invisible. Une fois sa tÃ¢che terminÃ©e, il effaÃ§ait toute trace de son passage et restaurait les fichiers Ã un Ã©tat similaire Ã l'original. Cela rendait l'analyse du code beaucoup plus difficile. Des experts en sÃ©curitÃ© soulignent que le logiciel malveillant utilisait des techniques de masquage connues des cyberattaques sophistiquÃ©es. Le code n'Ã©tait activÃ© qu'aprÃ¨s l'installation. Auparavant, il apparaissait comme un Ã©lÃ©ment inoffensif du projet. Cela tÃ©moigne d'un changement d'approche chez les attaquants. Au lieu de cibler les utilisateurs finaux, ils s'attaquent de plus en plus Ã la chaÃ®ne d'approvisionnement logicielle. Un seul compte compromis peut affecter simultanÃ©ment des milliers de projets.
JavaScript demeure l'un des langages les plus utilisÃ©s au monde. Des bibliothÃ¨ques comme Axios sont tÃ©lÃ©chargÃ©es des dizaines de millions de fois par semaine. MÃªme la prÃ©sence, mÃªme brÃ¨ve, d'une version malveillante peut avoir de rÃ©elles consÃ©quences. Des paquets infectÃ©s Ã©taient disponibles pendant quelques heures seulement. Cela a suffi pour infecter certains projets qui mettent Ã jour automatiquement leurs dÃ©pendances. Dans ce cas, l'utilisateur n'a rien Ã installer manuellement. La menace se manifeste alors. Les experts signalent une augmentation du nombre d'attaques similaires. Le dÃ©pÃ´t npm a dÃ©jÃ Ã©tÃ© la cible de campagnes utilisant des packages populaires pour diffuser du code malveillant. Cette fois-ci, le piratage du compte du responsable du projet leur a permis de contourner de nombreux mÃ©canismes de vÃ©rification. Le systÃ¨me a considÃ©rÃ© la publication comme fiable.
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