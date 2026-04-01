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Les prix de la RAM s'effondrent soudainement. En Chine, le prix de la DDR5 a chu...
PubliÃ© le: 01/04/2026 @ 14:20:50: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielJusqu'Ã  rÃ©cemment, tout laissait prÃ©sager une hausse continue des prix de la DRAM et une aggravation des problÃ¨mes d'approvisionnement en composants essentiels. Cependant, ces derniers jours ont Ã©tÃ© marquÃ©s par un net revirement de situation. Selon les derniers rapports en provenance de Chine, les prix des modules DDR5 ont chutÃ© de plus de 30 %, ce qui pourrait Ãªtre le premier signe d'un ralentissement plus marquÃ© du marchÃ© de la RAM. Cette fluctuation de prix inattendue serait due moins Ã  une amÃ©lioration de l'offre qu'aux rÃ©actions des investisseurs et des fournisseurs face aux Ã©volutions du secteur de l'IA. Suite au lancement de la solution TurboQuant de Google, le marchÃ© a commencÃ© Ã  spÃ©culer sur un possible ralentissement de la demande en mÃ©moire pour les infrastructures d'IA. Cela a suffi Ã  dÃ©clencher un effet domino. En peu de temps, la valorisation de gÃ©ants comme Samsung, SK Hynix et Micron a chutÃ©, provoquant une vive inquiÃ©tude non seulement chez les fabricants, mais aussi chez les distributeurs et les dÃ©taillants. De ce fait, certains acteurs du marchÃ© ont pu conclure Ã  un affaiblissement de la demande, entraÃ®nant une liquidation des stocks.

D'aprÃ¨s des informations en provenance du marchÃ© asiatique, les prix de la mÃ©moire pourraient chuter jusqu'Ã  100 yuans en une seule journÃ©e, et un vÃ©ritable krach local a mÃªme Ã©tÃ© observÃ© ce week-end. Les vendeurs attribuent ce phÃ©nomÃ¨ne Ã  une baisse d'intÃ©rÃªt de la part des consommateurs suite aux prÃ©cÃ©dentes hausses de prix et aux inquiÃ©tudes concernant l'Ã©volution future de la situation. Cependant, certains estiment que le repli actuel serait davantage dÃ» Ã  la panique qu'Ã  un vÃ©ritable changement des fondamentaux du marchÃ©. Des experts du secteur soulignent que, malgrÃ© les nouveaux algorithmes qui rÃ©duisent la consommation de ressources, le dÃ©veloppement Ã  long terme de l'IA, notamment dans le domaine de l'infÃ©rence, continuera de stimuler la demande en mÃ©moire. Pour les joueurs et ceux qui envisagent de changer de PC, la situation actuelle pourrait offrir un rÃ©pit temporaire. Si cette tendance se maintient, les baisses de prix devraient progressivement se manifester hors de Chine, notamment dans les magasins d'autres pays.

Pour l'instant, il est toutefois difficile de parler d'un renversement de tendance durable. Le marchÃ© de la mÃ©moire est depuis longtemps particuliÃ¨rement sensible Ã  la spÃ©culation, et le repli actuel pourrait n'Ãªtre que passager. Par consÃ©quent, si vous envisagez d'acheter de la RAM, il serait judicieux de suivre de prÃ¨s l'Ã©volution des prix au cours des prochaines semaines.
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