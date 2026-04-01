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Ils ont lancé Doom via DNS
Publié le: 01/04/2026 @ 00:19:43: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLe système DNS existe depuis des décennies et, dès le départ, il remplissait une fonction très précise : traduire les noms de sites web en adresses IP, afin que les navigateurs sachent où se connecter. Il n’a pas été conçu pour le stockage de données ni l’exécution de programmes. Malgré cela, il est devenu évident avec le temps qu’il pouvait être utilisé de manières bien plus inattendues. Doom est un jeu qui a déjà fonctionné avec succès sur de nombreux appareils non conçus pour le jeu. Cette fois-ci, quelqu'un est allé encore plus loin et est parvenu à faire tourner la version classique de ce jeu de tir emblématique via DNS, sans installer aucun fichier sur votre ordinateur. Le jeu s'exécute entièrement en mémoire et exploite l'infrastructure de Cloudflare. L'idée est que, même si le DNS n'est pas utilisé pour stocker des fichiers, il peut transférer de grandes quantités de données sous forme de texte. Concrètement, cela signifie qu'un fichier volumineux peut être divisé en de nombreux fragments plus petits et stocké sous forme d'enregistrements TXT. Dans ce cas précis, le jeu a été divisé en 1 964 enregistrements. Chaque enregistrement contient une petite donnée qui, une fois combinée, forme un tout fonctionnel. Un script spécifique récupère ensuite ces données et les assemble dans la mémoire de l'ordinateur, sans rien écrire sur le disque.

Pour lancer le jeu, vous aurez besoin de PowerShell 7. Après avoir saisi la commande appropriée, le script récupère les données DNS et compile une version fonctionnelle de Doom. Tout se fait automatiquement et ne nécessite aucune installation de logiciel supplémentaire. Il est important de noter qu'il s'agit d'une version simplifiée du jeu. Le jeu est muet et repose entièrement sur un projet créé précédemment en C#. L'auteur a également réduit sa taille d'environ 8,4 Mo à 1,9 Mo afin de faciliter son chargement dans ce format inhabituel. Bien que ce projet soit expérimental, il utilise une méthode qui n'est pas entièrement nouvelle. Par le passé, des chercheurs en sécurité ont observé que les cybercriminels peuvent utiliser le DNS pour diffuser des logiciels malveillants. Le principe est similaire : les données sont fragmentées puis réassemblées. La différence réside dans le fait que, dans ce cas précis, l'objectif est de démontrer les capacités de la technologie, et non de la critiquer. Le projet illustre clairement la flexibilité que peuvent adopter des solutions dont l'application était initialement très limitée.

Ce n'est pas la première fois que Doom débarque sur une plateforme atypique. Depuis des années, le jeu tourne sur divers appareils, souvent des appareils non conçus pour lui. C'est devenu un véritable défi créatif pour les développeurs.
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