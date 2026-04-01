Google avertit : les ordinateurs quantiques vont dÃ©truire le Bitcoin plus rapidement que prÃ©vu.

Des chercheurs de l'Ã©quipe d'intelligence artificielle quantique de Google ont prÃ©sentÃ© des calculs qui remettent en question la menace que reprÃ©sentent les ordinateurs quantiques. Le piratage du Bitcoin pourrait Ãªtre plus rapide qu'on ne le pensait. De nouvelles donnÃ©es suggÃ¨rent que le dÃ©cryptage des cryptomonnaies les plus importantes pourrait nÃ©cessiter beaucoup moins de ressources qu'on ne le pensait. Les estimations prÃ©cÃ©dentes chiffraient ce nombre Ã plusieurs millions de qubits. DÃ©sormais, on estime qu'il est infÃ©rieur Ã 500 000 qubits physiques. Cette avancÃ©e rÃ©duit considÃ©rablement l'Ã©cart entre la thÃ©orie et la menace rÃ©elle. La sÃ©curitÃ© des cryptomonnaies repose sur l'un des problÃ¨mes les plus importants de la cryptographie moderne : le problÃ¨me du logarithme discret sur les courbes elliptiques. Pour les ordinateurs classiques, il est pratiquement impossible de retrouver une clÃ© privÃ©e Ã partir d'une clÃ© publique. Ce mÃ©canisme protÃ¨ge les portefeuilles des utilisateurs. Chaque transaction rÃ©vÃ¨le une clÃ© publique, mais son utilisation par un attaquant est hors de portÃ©e des machines traditionnelles. Cependant, un algorithme rÃ©volutionnaire dÃ©veloppÃ© par Peter Shore est en train de changer la donne, confÃ©rant aux ordinateurs quantiques des capacitÃ©s inÃ©dites. Ã€ l'Ã©chelle appropriÃ©e, un tel systÃ¨me pourrait dÃ©jouer des mesures de sÃ©curitÃ© actuellement considÃ©rÃ©es comme impÃ©nÃ©trables.
Actuellement, les systÃ¨mes les plus avancÃ©s sont loin d'atteindre cette limite. Le processeur Willow de Google possÃ¨de Ã peine plus de 100 qubits. Atteindre 500 000 qubits reste un objectif lointain, mais le rythme des progrÃ¨s commence Ã susciter des inquiÃ©tudes. Justin Drake, co-auteur du rapport, estime que le risque d'une percÃ©e avant 2032 n'est plus nÃ©gligeable. Un tel scÃ©nario marquerait le moment oÃ¹ un ordinateur quantique serait capable de retrouver une clÃ© privÃ©e Ã partir de donnÃ©es publiques. L'Ã©tude dÃ©crit plusieurs applications possibles des ordinateurs quantiques. Le scÃ©nario le plus alarmant consiste Ã intercepter des transactions en temps rÃ©el. Un attaquant pourrait intercepter des donnÃ©es sur le rÃ©seau et remplacer la transaction avant sa confirmation. Une autre variante cible les clÃ©s dÃ©jÃ exposÃ©es. Les portefeuilles anciens, les adresses inutilisÃ©es ou les clÃ©s dupliquÃ©es deviennent des cibles privilÃ©giÃ©es. Dans ce cas, l'attaquant n'a pas besoin d'agir rapidement ; le temps joue en sa faveur. Les concepts les plus avancÃ©s consistent Ã interfÃ©rer avec les fondements mÃªmes des protocoles. Dans ce domaine, les menaces sont plus difficiles Ã prÃ©voir et potentiellement plus destructrices.
Les systÃ¨mes basÃ©s sur la blockchain fonctionnent selon des rÃ¨gles strictes. Les transactions sont irrÃ©versibles et une signature incorrecte entraÃ®ne la perte des fonds. Contrairement au systÃ¨me bancaire traditionnel, il n'existe aucun mÃ©canisme permettant d'annuler une transaction. Cela rend les cryptomonnaies particuliÃ¨rement vulnÃ©rables aux avancÃ©es technologiques. Une seule attaque rÃ©ussie suffit Ã faire disparaÃ®tre les fonds sans laisser de trace. La Fondation Ethereum travaille depuis des annÃ©es sur des solutions rÃ©sistantes aux ordinateurs quantiques. Son plan prÃ©voit une migration progressive vers de nouvelles normes de sÃ©curitÃ© d'ici la fin de la dÃ©cennie. La situation est diffÃ©rente pour Bitcoin. Bitcoin ne dispose pas d'instance dÃ©cisionnelle centrale, et toute modification requiert un large consensus communautaire. La mise en place de nouveaux mÃ©canismes peut prendre des annÃ©es, et ce dÃ©lai se raccourcit plus vite que prÃ©vu. Les progrÃ¨s en informatique quantique s'accÃ©lÃ¨rent, et les publications rÃ©centes modifient l'Ã©valuation des risques.
Actuellement, les systÃ¨mes les plus avancÃ©s sont loin d'atteindre cette limite. Le processeur Willow de Google possÃ¨de Ã peine plus de 100 qubits. Atteindre 500 000 qubits reste un objectif lointain, mais le rythme des progrÃ¨s commence Ã susciter des inquiÃ©tudes. Justin Drake, co-auteur du rapport, estime que le risque d'une percÃ©e avant 2032 n'est plus nÃ©gligeable. Un tel scÃ©nario marquerait le moment oÃ¹ un ordinateur quantique serait capable de retrouver une clÃ© privÃ©e Ã partir de donnÃ©es publiques. L'Ã©tude dÃ©crit plusieurs applications possibles des ordinateurs quantiques. Le scÃ©nario le plus alarmant consiste Ã intercepter des transactions en temps rÃ©el. Un attaquant pourrait intercepter des donnÃ©es sur le rÃ©seau et remplacer la transaction avant sa confirmation. Une autre variante cible les clÃ©s dÃ©jÃ exposÃ©es. Les portefeuilles anciens, les adresses inutilisÃ©es ou les clÃ©s dupliquÃ©es deviennent des cibles privilÃ©giÃ©es. Dans ce cas, l'attaquant n'a pas besoin d'agir rapidement ; le temps joue en sa faveur. Les concepts les plus avancÃ©s consistent Ã interfÃ©rer avec les fondements mÃªmes des protocoles. Dans ce domaine, les menaces sont plus difficiles Ã prÃ©voir et potentiellement plus destructrices.
Les systÃ¨mes basÃ©s sur la blockchain fonctionnent selon des rÃ¨gles strictes. Les transactions sont irrÃ©versibles et une signature incorrecte entraÃ®ne la perte des fonds. Contrairement au systÃ¨me bancaire traditionnel, il n'existe aucun mÃ©canisme permettant d'annuler une transaction. Cela rend les cryptomonnaies particuliÃ¨rement vulnÃ©rables aux avancÃ©es technologiques. Une seule attaque rÃ©ussie suffit Ã faire disparaÃ®tre les fonds sans laisser de trace. La Fondation Ethereum travaille depuis des annÃ©es sur des solutions rÃ©sistantes aux ordinateurs quantiques. Son plan prÃ©voit une migration progressive vers de nouvelles normes de sÃ©curitÃ© d'ici la fin de la dÃ©cennie. La situation est diffÃ©rente pour Bitcoin. Bitcoin ne dispose pas d'instance dÃ©cisionnelle centrale, et toute modification requiert un large consensus communautaire. La mise en place de nouveaux mÃ©canismes peut prendre des annÃ©es, et ce dÃ©lai se raccourcit plus vite que prÃ©vu. Les progrÃ¨s en informatique quantique s'accÃ©lÃ¨rent, et les publications rÃ©centes modifient l'Ã©valuation des risques.
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