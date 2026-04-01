Le GPS du futur n'existe pas. Ils ont dépensé 8 milliards de dollars sans aucun résultat.

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Le GPS du futur n'existe pas. Ils ont dépensé 8 milliards de dollars sans aucu...
Publié le: 01/04/2026 @ 00:15:01: Par Nic007 Dans "Telecoms"
TelecomsL'un des projets technologiques les plus coûteux et ambitieux de l'armée américaine se trouve à un tournant critique. Le système de contrôle par satellite GPS de nouvelle génération, développé depuis plus de dix ans, ne fonctionne toujours pas comme prévu. Des infrastructures considérables, la sécurité militaire et des milliards de dollars sont en jeu, et il est possible que les résultats escomptés ne soient jamais atteints. Le programme OCX (Next Generation Operational Control System) a été créé pour assurer l'avenir de la navigation militaire par satellite. La société RTX Corporation, anciennement Raytheon, est chargée de sa mise en œuvre. Le contrat a été signé en 2010 et le premier déploiement était prévu pour 2016. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet qui a déjà coûté près de 8 milliards de dollars et qui n'est toujours pas pleinement opérationnel. Ce système était censé gérer plus de 30 satellites GPS, dont la constellation moderne GPS III, et prendre en charge de nouveaux signaux militaires résistants au brouillage. La prise de contrôle officielle du système par la Force spatiale américaine en 2025 a suscité l'espoir d'une percée. La réalité a rapidement démenti ces espoirs.

Suite à l'acquisition d'OCX, des tests approfondis ont été menés en conditions réelles, avec de véritables satellites, stations au sol et équipements militaires. Les résultats se sont avérés décevants. Des problèmes sont apparus dans pratiquement tous les sous-systèmes, dont beaucoup sont critiques et restent à ce jour non résolus. Les informations communiquées au Congrès par des responsables du Pentagone ne laissent aucun doute : le projet continue de rencontrer de graves difficultés techniques et des retards importants. En conséquence, l'armée a commencé à envisager un scénario qui semblait impensable il y a encore peu de temps : l'annulation pure et simple du programme. Il ne s'agit pas seulement de technologie. Le GPS est désormais essentiel aux opérations militaires dans le monde entier. Les nouveaux signaux militaires, appelés codes M, revêtent une importance particulière ; ils sont conçus pour accroître la résistance au brouillage et à l'usurpation d'identité. Les menaces dans ce domaine s'intensifient. Les conflits contemporains, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, ont mis en évidence l'ampleur du problème du brouillage GPS. Les faux signaux peuvent induire en erreur les systèmes de navigation des aéronefs, des navires et des missiles. Sans un OCX opérationnel, l'utilisation optimale de ces nouvelles capacités demeure limitée. L'armée doit donc s'appuyer sur un système modernisé plus ancien, censé être obsolète depuis longtemps.

Les problèmes de ce projet remontent à plusieurs années. Le Bureau de la responsabilité gouvernementale (GAO) avait déjà pointé du doigt de mauvaises décisions d'achat, une sous-estimation de la complexité du projet et des problèmes d'ingénierie des systèmes. Un taux élevé d'erreurs de code, des difficultés à mettre en œuvre des mesures de cybersécurité et un manque de coordination entre le contractant et le gouvernement ont entraîné une spirale de retards et une explosion des coûts. Le programme a été restructuré à plusieurs reprises, chaque tentative de correction engendrant de nouvelles complications. Le Pentagone évalue actuellement plusieurs scénarios. L'un d'eux consiste à poursuivre le développement du système de contrôle GPS existant au lieu de mettre en œuvre l'OCX. Une telle décision équivaudrait à un aveu d'échec après seize années de développement. Les responsables militaires reconnaissent ouvertement la gravité de la situation. Ce programme demeure l'un des plus problématiques de l'histoire des systèmes spatiaux américains.
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