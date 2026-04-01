RCS permettra les appels vidÃ©o d'iPhone vers Android.

Les utilisateurs d'iPhone et d'Android pourront bientÃ´t passer des appels vidÃ©o compatibles directement depuis leurs applications de messagerie intÃ©grÃ©es. La semaine derniÃ¨re, la GSMA a annoncÃ© la version finale de la norme RCS Universal Profile 4.0, qui intÃ¨gre les appels vidÃ©o initiÃ©s directement depuis les conversations, appelÃ©s appels vidÃ©o initiÃ©s par la messagerie (MIVC). Selon la GSMA, cette fonctionnalitÃ© permettra une communication fluide : les participants Ã une conversation de groupe pourront rejoindre un appel vidÃ©o ultÃ©rieurement s'ils ne rÃ©pondent pas immÃ©diatement, et l'historique de ces appels sera synchronisÃ© avec la conversation. Ceci ouvre la voie Ã la premiÃ¨re solution d'appel vidÃ©o native fonctionnant sur tous les appareils et rÃ©seaux, sans restriction.
Cependant, Apple et Google n'ont pas encore confirmÃ© la prise en charge de cette fonctionnalitÃ©. On ignore donc quand les utilisateurs pourront lancer des appels vidÃ©o entre diffÃ©rentes plateformes directement depuis les conversations. Les entreprises n'ont par ailleurs fait aucun commentaire officiel Ã ce sujet, ce qui laisse penser que le dÃ©ploiement ne sera pas rapide. NÃ©anmoins, la fonctionnalitÃ© existe dÃ©jÃ et sera donc intÃ©grÃ©e aux versions finales. Le profil universel RCS 4.0 apporte Ã©galement d'autres amÃ©liorations, notamment la mise en forme du texte (gras, italique et barrÃ©) ainsi qu'une meilleure qualitÃ© audio, vidÃ©o et d'image.
Cependant, Apple et Google n'ont pas encore confirmÃ© la prise en charge de cette fonctionnalitÃ©. On ignore donc quand les utilisateurs pourront lancer des appels vidÃ©o entre diffÃ©rentes plateformes directement depuis les conversations. Les entreprises n'ont par ailleurs fait aucun commentaire officiel Ã ce sujet, ce qui laisse penser que le dÃ©ploiement ne sera pas rapide. NÃ©anmoins, la fonctionnalitÃ© existe dÃ©jÃ et sera donc intÃ©grÃ©e aux versions finales. Le profil universel RCS 4.0 apporte Ã©galement d'autres amÃ©liorations, notamment la mise en forme du texte (gras, italique et barrÃ©) ainsi qu'une meilleure qualitÃ© audio, vidÃ©o et d'image.
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