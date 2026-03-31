L'iPhone 20 sera équipé d'un appareil photo de 200 mégapixels.

Depuis plusieurs mois, des sources laissent entendre que le prochain iPhone conserverait un capteur principal de 48 mégapixels, le constructeur n'étant apparemment pas pressé d'améliorer ce modèle. Cependant, une fuite récente, concernant vraisemblablement l'iPhone du 20e anniversaire, révèle qu'une mise à niveau vers un capteur de 200 mégapixels (1/1,2 pouce) semblerait logique pour ce modèle phare. Comparé aux capteurs des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ce nouveau capteur est environ 6,67 % plus grand, et sa résolution supérieure de 200 mégapixels devrait permettre de prendre des photos et des vidéos plus détaillées. On parle également d'une possible amélioration de l'ultra grand-angle, qui pourrait intégrer pour la première fois une stabilisation optique de l'image.
Apple n'a pas encore intégré la stabilisation matérielle à ses modules ultra grand-angle ; il s'agirait donc d'une avancée significative. Cependant, la source précise que les paramètres exacts des pixels restent à vérifier. Avec un capteur de 200 mégapixels, la taille des pixels est réduite, ce qui diminue la quantité de lumière captée et peut engendrer du bruit sur les photos et vidéos dans certaines conditions de prise de vue. Apple devrait compenser ce phénomène grâce à des algorithmes de traitement d'image avancés. Cette technologie étant probablement applicable aux futurs modèles, l'entreprise dispose encore de temps pour la perfectionner avant sa commercialisation et surprendre tout le monde.
Apple n'a pas encore intégré la stabilisation matérielle à ses modules ultra grand-angle ; il s'agirait donc d'une avancée significative. Cependant, la source précise que les paramètres exacts des pixels restent à vérifier. Avec un capteur de 200 mégapixels, la taille des pixels est réduite, ce qui diminue la quantité de lumière captée et peut engendrer du bruit sur les photos et vidéos dans certaines conditions de prise de vue. Apple devrait compenser ce phénomène grâce à des algorithmes de traitement d'image avancés. Cette technologie étant probablement applicable aux futurs modèles, l'entreprise dispose encore de temps pour la perfectionner avant sa commercialisation et surprendre tout le monde.
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