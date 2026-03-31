L'autonomie des batteries des smartphones s'améliore : la course aux 6000 mAh est une réalité.

L'autonomie de la batterie est redevenue un sujet central dans les discussions sur les smartphones ces dernières années. Il ne s'agit plus seulement de quelques heures d'autonomie supplémentaires, mais d'une véritable course aux milliampères-heures , des valeurs qui, jusqu'à récemment, semblaient réservées à quelques modèles de niche. D'après les données de Counterpoint Research , en janvier 2026, la capacité moyenne des batteries des smartphones vendus dans le monde atteignait 5 291 mAh , soit environ 400 mAh de plus que l'année précédente. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle depuis 2021 , ce qui démontre clairement l'importance que les fabricants accordent à cet aspect pour inciter les consommateurs à changer de téléphone. Ce sont principalement les fabricants chinois qui sont à l'origine de cette croissance, en proposant des batteries plus grandes comme une amélioration facile à communiquer et très concrète pour ceux qui se soucient avant tout de l'autonomie et de la durabilité de la batterie . Un élément clé est l’adoption de batteries silicium-carbone (SiC) , qui permettent d’augmenter la capacité sans rendre les smartphones trop épais ou trop lourds . Ce compromis technique accélère la diffusion des modèles dotés de batteries de grande capacité . Résultat : en janvier 2026, les smartphones dotés de batteries de 6 000 mAh ou plus représentaient 29 % des ventes mondiales, contre seulement 10 % en janvier 2025. En pratique, près d’un téléphone sur trois vendu dans le monde appartient désormais à cette catégorie de capacité.
Dans le segment des smartphones dotés d'une batterie de 6000 mAh et plus, les 10 modèles les plus vendus en janvier 2026 sont entièrement occupés par des marques chinoises telles que vivo , Xiaomi , OPPO et HONOR . Six de ces dix modèles utilisent déjà des batteries SiC , signe évident de l'intégration de cette technologie dans les gammes de prix les plus populaires, du moins sur les marchés où les fabricants la mettent le plus en avant. Le modèle le plus vendu de ce segment est le Xiaomi Redmi 15C 4G , qui représente à lui seul 3,6 % des ventes mondiales de smartphones de plus de 6 000 mAh . Son succès repose sur la combinaison d' un prix bas et d'une disponibilité dans de nombreux pays, une stratégie visant à générer des volumes importants. Xiaomi consolide également sa présence avec deux autres modèles, le Redmi 15 4G et le Redmi 15 5G , signe d'une approche basée sur la gamme : plus de variantes, même idée de base, pour couvrir différentes gammes de prix et réseaux. En revanche, côté capacité, le HONOR X70 5G se distingue avec une batterie de 8 300 mAh . Il est équipé d' une batterie Qinghai Lake de troisième génération et prend en charge la charge rapide 80 W , filaire comme sans fil . Des caractéristiques qui séduiront sans aucun doute les utilisateurs recherchant une autonomie exceptionnelle sans sacrifier la rapidité de charge.
Un aspect intéressant concerne la disponibilité régionale de ces modèles. Six des dix smartphones les plus vendus de plus de 6 000 mAh restent exclusifs au marché chinois , où les fabricants sont les premiers à commercialiser ces batteries de grande capacité. Selon Counterpoint, cela dépend de plusieurs facteurs : d’une part, la rapidité avec laquelle la Chine expérimente de nouvelles technologies de batteries , d’autre part, les stratégies de marque , qui préfèrent tester les solutions les plus avancées sur le marché intérieur avant de les exporter. Les limitations réglementaires de la capacité des batteries sur différents marchés entrent également en jeu , ralentissant l'arrivée de capacités similaires à l'échelle mondiale. Parallèlement, de nombreux fabricants hors de Chine préfèrent attendre la maturation des technologies actuelles ou se tournent vers des alternatives comme les batteries à électrolyte solide . Il en résulte un écart important : la Chine bénéficie désormais d’un avantage de plus de 1 000 mAh en capacité moyenne de batterie par rapport au reste du monde. Pour les acheteurs européens, cela signifie souvent que les modèles à très grande capacité ne sont présentés que dans les médias, tandis que les versions officielles destinées à notre marché restent plus modestes.
Les perspectives pour 2026 ne sont cependant pas toutes favorables. Counterpoint prévoit que ce sera l'une des années les plus faibles pour le marché des smartphones, avec des livraisons en baisse d'environ 12 % par rapport à l'année précédente, notamment en raison des pénuries de mémoire et des hausses structurelles du coût des composants . Cette pression incitera les constructeurs à réduire leurs gammes de modèles et à optimiser plus étroitement les spécifications : moins de variantes, des choix plus ciblés sur ce qu’il faut augmenter et ce qu’il faut réduire pour maîtriser les marges . Dans ce contexte, la capacité des batteries continuera de croître, mais à un rythme plus lent que l'an dernier. L'adoption des batteries silicium-carbone pourrait également ralentir à court terme, dans l'attente de la réalisation de certaines étapes techniques prévues d'ici 2027 , en vue d'une production à grande échelle en 2028 .
Dans le segment des smartphones dotés d'une batterie de 6000 mAh et plus, les 10 modèles les plus vendus en janvier 2026 sont entièrement occupés par des marques chinoises telles que vivo , Xiaomi , OPPO et HONOR . Six de ces dix modèles utilisent déjà des batteries SiC , signe évident de l'intégration de cette technologie dans les gammes de prix les plus populaires, du moins sur les marchés où les fabricants la mettent le plus en avant. Le modèle le plus vendu de ce segment est le Xiaomi Redmi 15C 4G , qui représente à lui seul 3,6 % des ventes mondiales de smartphones de plus de 6 000 mAh . Son succès repose sur la combinaison d' un prix bas et d'une disponibilité dans de nombreux pays, une stratégie visant à générer des volumes importants. Xiaomi consolide également sa présence avec deux autres modèles, le Redmi 15 4G et le Redmi 15 5G , signe d'une approche basée sur la gamme : plus de variantes, même idée de base, pour couvrir différentes gammes de prix et réseaux. En revanche, côté capacité, le HONOR X70 5G se distingue avec une batterie de 8 300 mAh . Il est équipé d' une batterie Qinghai Lake de troisième génération et prend en charge la charge rapide 80 W , filaire comme sans fil . Des caractéristiques qui séduiront sans aucun doute les utilisateurs recherchant une autonomie exceptionnelle sans sacrifier la rapidité de charge.
Un aspect intéressant concerne la disponibilité régionale de ces modèles. Six des dix smartphones les plus vendus de plus de 6 000 mAh restent exclusifs au marché chinois , où les fabricants sont les premiers à commercialiser ces batteries de grande capacité. Selon Counterpoint, cela dépend de plusieurs facteurs : d’une part, la rapidité avec laquelle la Chine expérimente de nouvelles technologies de batteries , d’autre part, les stratégies de marque , qui préfèrent tester les solutions les plus avancées sur le marché intérieur avant de les exporter. Les limitations réglementaires de la capacité des batteries sur différents marchés entrent également en jeu , ralentissant l'arrivée de capacités similaires à l'échelle mondiale. Parallèlement, de nombreux fabricants hors de Chine préfèrent attendre la maturation des technologies actuelles ou se tournent vers des alternatives comme les batteries à électrolyte solide . Il en résulte un écart important : la Chine bénéficie désormais d’un avantage de plus de 1 000 mAh en capacité moyenne de batterie par rapport au reste du monde. Pour les acheteurs européens, cela signifie souvent que les modèles à très grande capacité ne sont présentés que dans les médias, tandis que les versions officielles destinées à notre marché restent plus modestes.
Les perspectives pour 2026 ne sont cependant pas toutes favorables. Counterpoint prévoit que ce sera l'une des années les plus faibles pour le marché des smartphones, avec des livraisons en baisse d'environ 12 % par rapport à l'année précédente, notamment en raison des pénuries de mémoire et des hausses structurelles du coût des composants . Cette pression incitera les constructeurs à réduire leurs gammes de modèles et à optimiser plus étroitement les spécifications : moins de variantes, des choix plus ciblés sur ce qu’il faut augmenter et ce qu’il faut réduire pour maîtriser les marges . Dans ce contexte, la capacité des batteries continuera de croître, mais à un rythme plus lent que l'an dernier. L'adoption des batteries silicium-carbone pourrait également ralentir à court terme, dans l'attente de la réalisation de certaines étapes techniques prévues d'ici 2027 , en vue d'une production à grande échelle en 2028 .
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