Avec iOS 26.5, les activités en direct arrivent sur les appareils externes, exclusivement en Europe

Avec iOS 26.5 , Apple prépare une mise à jour plus importante que d'habitude, du moins pour les utilisateurs de l' Union européenne . Outre les nouvelles fonctionnalités déjà dévoilées pour Plans et l'App Store , le système d'exploitation introduit un ajout majeur à l' écosystème des accessoires . Le premier code bêta fait référence à une nouvelle méthode permettant d'accéder aux Live Activities au-delà de l'écran de l'iPhone , directement sur des appareils tiers. Cette initiative, motivée par la nécessité de se conformer à la loi sur les marchés numériques , pourrait transformer radicalement notre accès à l'information en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur un nouveau framework appelé AccessoryLiveActivities , découvert dans le code de la bêta 1 d'iOS 26.5 . Ce composant permettra aux accessoires tiers de recevoir et d'afficher les Live Activities d'un iPhone, c'est-à-dire des vignettes contenant des mises à jour en temps réel comme des livraisons, des scores sportifs ou des minuteurs. Cependant, Apple limite cette fonctionnalité aux utilisateurs de l' Union européenne , conformément à d'autres ouvertures introduites pour se conformer au DMA . Comme pour le transfert des notifications vers des accessoires externes, il s'agit d'une autre fonctionnalité qui n'est pas disponible dans le reste du monde, du moins pour le moment.
Pour activer le partage des activités en direct avec un accessoire, le système affichera une fenêtre d'autorisation . À cette étape, l'utilisateur devra autoriser explicitement l'accessoire à recevoir du contenu en temps réel depuis l'iPhone. Apple avertit que les Activités Live peuvent inclure le nom et le contenu des applications , et potentiellement des données personnelles telles que des informations de santé , de localisation et l'historique d'achats . Il ne s'agit pas de simples notifications génériques, mais de flux pouvant contenir des informations très détaillées. Après avoir donné son accord initial, l'utilisateur peut choisir les applications autorisées à partager ses activités en direct avec l'accessoire, ou lui accorder un accès complet . Dans ce dernier cas, l'autorisation s'appliquera à toutes les applications installées et à venir sur l'appareil ; un choix pratique, mais qui exige une plus grande vigilance en matière de protection de la vie privée .
Apple n'a pas encore publié de documentation officielle ni annoncé publiquement cette fonctionnalité, qui reste confinée au code bêta . On ignore quels accessoires seront compatibles au lancement, mais il est probable que les premiers à en bénéficier seront ceux qui prennent déjà en charge le transfert de notifications , comme certains objets connectés ou ordinateurs avec écran. La présence de ce framework dans iOS 26.5 indique qu'Apple ouvre la voie à un écosystème d'écrans externes plus intégré avec l'iPhone, du moins en Europe. Tout dépendra de la manière dont les fabricants utiliseront ces informations et de la facilité de développement qu'Apple permettra d'assurer. N’oublions pas non plus l’équilibre constant entre praticité et protection des données personnelles : plus les informations quittent le smartphone pour atteindre des appareils tiers, plus il devient important de comprendre où elles aboutissent et comment elles sont gérées .
Pour activer le partage des activités en direct avec un accessoire, le système affichera une fenêtre d'autorisation . À cette étape, l'utilisateur devra autoriser explicitement l'accessoire à recevoir du contenu en temps réel depuis l'iPhone. Apple avertit que les Activités Live peuvent inclure le nom et le contenu des applications , et potentiellement des données personnelles telles que des informations de santé , de localisation et l'historique d'achats . Il ne s'agit pas de simples notifications génériques, mais de flux pouvant contenir des informations très détaillées. Après avoir donné son accord initial, l'utilisateur peut choisir les applications autorisées à partager ses activités en direct avec l'accessoire, ou lui accorder un accès complet . Dans ce dernier cas, l'autorisation s'appliquera à toutes les applications installées et à venir sur l'appareil ; un choix pratique, mais qui exige une plus grande vigilance en matière de protection de la vie privée .
Apple n'a pas encore publié de documentation officielle ni annoncé publiquement cette fonctionnalité, qui reste confinée au code bêta . On ignore quels accessoires seront compatibles au lancement, mais il est probable que les premiers à en bénéficier seront ceux qui prennent déjà en charge le transfert de notifications , comme certains objets connectés ou ordinateurs avec écran. La présence de ce framework dans iOS 26.5 indique qu'Apple ouvre la voie à un écosystème d'écrans externes plus intégré avec l'iPhone, du moins en Europe. Tout dépendra de la manière dont les fabricants utiliseront ces informations et de la facilité de développement qu'Apple permettra d'assurer. N’oublions pas non plus l’équilibre constant entre praticité et protection des données personnelles : plus les informations quittent le smartphone pour atteindre des appareils tiers, plus il devient important de comprendre où elles aboutissent et comment elles sont gérées .
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