 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test Etrange Overlord (PS5) - Devenez la nouvelle reine des Enfers
Publié le: 31/03/2026 @ 16:00:18: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosEtrange Overlord raconte l'histoire d'une noble nommée Etrange von Rosenburg , exécutée pour avoir tenté d'assassiner la famille royale. À son réveil, elle se retrouve en enfer. Malgré cela, elle garde son sang-froid et terrasse les démons qui tourmentent la criminelle. Elle n'est autre que la « Femme Maléfique Ultime », qui manie une magie noire terrifiante à sa guise. Grâce à son immense pouvoir et à son charisme, Etrange gagna rapidement des adeptes. Devant lui, les habitants de l'enfer et ceux qui avaient eu des liens avec lui dans des vies antérieures commencèrent à apparaître un à un… Etrange a-t-elle pu connaître une seconde "vie" heureuse ? Alors, quelle était la véritable raison de son exécution ? Etrange Overlord est une nouvelle licence de NIS America développée par Gemdrops, studio qui a précédemment travaillé sur Star Ocean: The Second Story R. Comme mentionné plus haut, le jeu suit l'histoire d'Etrange, condamnée à mort par son propre fiancé. Après la sentence exécution, Etrange reprend connaissance au milieu d'un désert infernal mais reste calme et déterminé à se construire une vie meilleure en entreprenant un voyage pour renverser le Seigneur des Enfers. En général, le schéma de jeu consiste à accomplir des missions dans le monde ouvert, puis à personnaliser à la base appelée le Macaron, un véhicule qu'Étrange obtient au début du jeu.

Avec iOS 26.5, les activités en direct ... »« Intel se prépare à lancer le processeu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 30-03Jeux VidéosXbox Games Showcase + Gears of War E-Day Direct le 7 juin 2026
 30-03Jeux VidéosTest Resident Evil Requiem (PS5) - Le meilleur de toute une saga.
 27-03Jeux VidéosTest RIDE 6 (PS5) - Beaucoup de motos, beaucoup de pistes, beaucoup de courses
 27-03Jeux VidéosRebellion annonce Alien Deathstorm, un nouveau jeu de tir cataclysmique
 27-03Jeux VidéosHunter: The Reckoning - Deathwish annoncé
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Mobile31-03
L'autonomie des batteries des smartphones s'améliore : la course aux 6000 mAh est une réalité.
 iOS31-03
Avec iOS 26.5, les activités en direct arrivent sur les appareils externes, exclusivement en Europe
 Jeux Vidéos31-03
Test Etrange Overlord (PS5) - Devenez la nouvelle reine des Enfers
 Intel31-03
Intel se prépare à lancer le processeur Core Ultra 5 250KF Plus.
 Apple31-03
Apple Vision Pro prend en charge GeForce NOW en 4K
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page