Test Etrange Overlord (PS5) - Devenez la nouvelle reine des Enfers

Publié le: 31/03/2026 @ 16:00:18: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Etrange Overlord raconte l'histoire d'une noble nommée Etrange von Rosenburg , exécutée pour avoir tenté d'assassiner la famille royale. À son réveil, elle se retrouve en enfer. Malgré cela, elle garde son sang-froid et terrasse les démons qui tourmentent la criminelle. Elle n'est autre que la « Femme Maléfique Ultime », qui manie une magie noire terrifiante à sa guise. Grâce à son immense pouvoir et à son charisme, Etrange gagna rapidement des adeptes. Devant lui, les habitants de l'enfer et ceux qui avaient eu des liens avec lui dans des vies antérieures commencèrent à apparaître un à un… Etrange a-t-elle pu connaître une seconde "vie" heureuse ? Alors, quelle était la véritable raison de son exécution ? Etrange Overlord est une nouvelle licence de NIS America développée par Gemdrops, studio qui a précédemment travaillé sur Star Ocean: The Second Story R. Comme mentionné plus haut, le jeu suit l'histoire d'Etrange, condamnée à mort par son propre fiancé. Après la sentence exécution, Etrange reprend connaissance au milieu d'un désert infernal mais reste calme et déterminé à se construire une vie meilleure en entreprenant un voyage pour renverser le Seigneur des Enfers. En général, le schéma de jeu consiste à accomplir des missions dans le monde ouvert, puis à personnaliser à la base appelée le Macaron, un véhicule qu'Étrange obtient au début du jeu.
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