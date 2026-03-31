Intel se prépare à lancer le processeur Core Ultra 5 250KF Plus.

Au début du mois, Intel a dévoilé les processeurs de bureau Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus, respectivement proposés à 299 $ et 199 $. À l'époque, la société n'avait pas présenté les versions KF, dépourvues de carte graphique intégrée et généralement moins chères d'environ 15 $ que les modèles K classiques. On apprend aujourd'hui qu'Intel s'apprête à lancer le Core Ultra 5 250KF Plus, tandis qu'un Core Ultra 7 270KF Plus ne semble pas être prévu. Ce nouveau processeur partage la quasi-totalité des caractéristiques du Core Ultra 5 250K Plus, mais est livré avec la carte graphique intégrée désactivée – un choix judicieux pour ceux qui utilisent déjà une carte graphique dédiée.
Comme pour les générations précédentes de modèles KF, le Core Ultra 5 250KF Plus sera proposé à un prix inférieur d'environ 15 $ à celui de la version avec carte graphique intégrée. Compte tenu de la hausse des prix de la mémoire et de la nécessité d'un système de refroidissement séparé, cette économie peut s'avérer considérable. Toutefois, la carte graphique intégrée peut toujours être utile ; par exemple, en cas de panne de la carte graphique dédiée, elle permettra au moins d'afficher une image pour les diagnostics ou lors d'une intervention sous garantie. Le Core Ultra 5 250KF Plus est basé sur l'architecture Arrow Lake et offre une configuration de six cœurs hautes performances et de douze cœurs basse consommation. Il est équipé de 3 Mo de cache L2 par cœur hautes performances, de 4 Mo de cache L2 partagé par trois groupes de cœurs basse consommation et de 30 Mo de cache L3. La commercialisation de ce processeur devrait débuter le 3 avril 2026.
Comme pour les générations précédentes de modèles KF, le Core Ultra 5 250KF Plus sera proposé à un prix inférieur d'environ 15 $ à celui de la version avec carte graphique intégrée. Compte tenu de la hausse des prix de la mémoire et de la nécessité d'un système de refroidissement séparé, cette économie peut s'avérer considérable. Toutefois, la carte graphique intégrée peut toujours être utile ; par exemple, en cas de panne de la carte graphique dédiée, elle permettra au moins d'afficher une image pour les diagnostics ou lors d'une intervention sous garantie. Le Core Ultra 5 250KF Plus est basé sur l'architecture Arrow Lake et offre une configuration de six cœurs hautes performances et de douze cœurs basse consommation. Il est équipé de 3 Mo de cache L2 par cœur hautes performances, de 4 Mo de cache L2 partagé par trois groupes de cœurs basse consommation et de 30 Mo de cache L3. La commercialisation de ce processeur devrait débuter le 3 avril 2026.
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