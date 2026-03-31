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Apple Vision Pro prend en charge GeForce NOW en 4K
Publié le: 31/03/2026 @ 15:51:30: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleUne récente mise à jour du service GeForce NOW de NVIDIA a ajouté la prise en charge du streaming à 90 images par seconde pour divers casques de réalité virtuelle, offrant ainsi un avantage appréciable aux utilisateurs d'appareils Apple. Le streaming 4K à 90 images par seconde est désormais disponible pour l'Apple Vision Pro, améliorant considérablement l'expérience de jeu lors de l'utilisation du service cloud. Le Vision Pro est doté de deux écrans (un pour chaque œil) avec une résolution de 3 660 x 3 200 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Dans ce contexte, la prise en charge de la 4K à 90 images par seconde semble une évolution logique. Bien qu'il soit difficile de savoir à quel point les utilisateurs se servent de ce casque pour jouer, le simple fait que cette fonctionnalité soit disponible témoigne d'un intérêt marqué de la part de NVIDIA.

Avec l'abonnement Ultimate, les utilisateurs d'autres casques VR peuvent également jouer à 90 images par seconde, mais à une résolution inférieure. La résolution de base est de 1080p à 90 images par seconde. Actuellement, seul le casque Vision Pro prend en charge la 4K à 90 images par seconde sur GeForce NOW, mais cette option sera probablement ajoutée à d'autres plateformes ultérieurement. Bien que tous les jeux ne soient pas conçus nativement pour la 4K et 90 images par seconde, la technologie DLSS de NVIDIA contribue à améliorer la fréquence d'images et la qualité d'image, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide même à cette résolution. L'entreprise prévoit également d'intégrer la prise en charge du décodage vidéo H.265 dans les navigateurs, ce qui devrait améliorer considérablement l'efficacité du streaming et la qualité d'image lors de la transmission depuis les serveurs cloud. Cela semble logique.

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