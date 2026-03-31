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Une PS6 sans lecteur de disque et avec seulement un SSD de 1 To ?
Publié le: 31/03/2026 @ 15:02:46: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesDe nouvelles informations non officielles concernant la PlayStation 6 ont fait surface en ligne. Selon Kepler_L2, un informateur réputé, la version de base de la nouvelle console de Sony pourrait être équipée d'un SSD de 1 To seulement et être dépourvue de lecteur de disque. Si ces rumeurs se confirment, la PS6 pourrait accélérer considérablement la transition du secteur du jeu vidéo vers des supports de stockage numériques. Kepler_L2 affirme que le coût estimé des composants de la PS6 avoisine les 760 $. Cela signifie que Sony pourrait même vendre la console à perte afin de maintenir un prix de vente d'environ 699 $. Par conséquent, réduire la capacité de stockage et supprimer le lecteur optique sont considérés comme la solution la plus logique pour réduire les coûts de production. Cette décision pourrait toutefois susciter la controverse chez certains joueurs. À une époque où de nombreux jeux récents dépassent les 100 Go, 1 To ne paraît pas particulièrement impressionnant, surtout lorsqu'il s'agit de matériel de nouvelle génération.

Selon cette source, Sony pourrait opter pour la prise en charge de la compression de textures neuronales (NTC), ce qui réduirait considérablement la taille des jeux. Si la PS6 bénéficie effectivement de cette technologie, les fichiers pourraient être sensiblement plus petits que ceux de la PS5, malgré des graphismes nettement plus avancés. On ignore encore s'il s'agit d'une technique développée par AMD ou d'une solution similaire à celle proposée par NVIDIA, qui, point important, devrait également fonctionner sur le matériel AMD. Les premiers tests de méthodes similaires suggèrent que les gains d'espace pourraient être considérables, voire bien supérieurs aux normes de compression actuelles.

La rumeur d'une PS6 sans lecteur de disque n'est pas infondée. Sony a fortement misé sur la version numérique de la PS5 lors de son lancement, et l'importance des ventes de jeux physiques diminue d'année en année. Si la nouvelle console est effectivement lancée en tant que modèle exclusivement numérique, ce serait une évolution logique d'un point de vue commercial, même si les collectionneurs ne l'apprécieront certainement pas. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une fuite, mais cela semble de plus en plus probable. La PS6 pourrait non seulement être une console plus puissante, mais aussi marquer la fin symbolique de l'ère du disque dans l'écosystème PlayStation.
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