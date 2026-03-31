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YouTube est désormais disponible sur Android Auto. Mais il y a un hic.
Publié le: 31/03/2026 @ 15:00:17: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoBien que YouTube soit désormais disponible sur Android Auto, ses fonctionnalités restent très limitées. Il ne s'agit pas d'une application complète pour smartphone, mais plutôt d'une extension fonctionnant en arrière-plan et offrant uniquement des commandes audio basiques. Il est important de savoir que cette version de YouTube ne permet pas de regarder des vidéos sur l'écran de votre voiture. Le système permet uniquement d'écouter le son des contenus disponibles sur la plateforme. Vous pouvez donc écouter des vidéos, des podcasts ou d'autres contenus sans l'image. Les commandes sont réduites au minimum. Un simple panneau multimédia permet de mettre la lecture en pause ou de passer au contenu suivant. Il n'est pas possible de revenir en arrière ni de gérer la vidéo plus en détail. Même les boutons du volant sont très simplifiés et permettent uniquement de changer de contenu. Il est également important de noter que l'utilisation de YouTube sur Android Auto nécessite un abonnement YouTube Premium actif. Sans cela, la lecture en arrière-plan est impossible : le son se met en pause lorsque vous verrouillez votre smartphone ou changez d'application. Cette limitation pourrait dissuader certains utilisateurs d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Par ailleurs, des abonnements moins chers proposent uniquement la lecture en arrière-plan, sans l'ensemble des fonctionnalités supplémentaires.

À ce stade, il est difficile de dire si YouTube sera pleinement intégré au système de la voiture. La version actuelle semble plutôt être une première étape, indiquant la direction que prendront les développements futurs. Il est possible que des fonctionnalités supplémentaires soient ajoutées ultérieurement, bien que cela dépende fortement des questions de sécurité. Il est de notoriété publique que la diffusion de vidéos au volant est un sujet controversé, ce qui explique la prudence des constructeurs. Pour l'instant, tout porte à croire que YouTube en voiture restera avant tout une source audio, et non vidéo.
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