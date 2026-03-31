Meta teste actuellement une version payante d'Instagram avec des fonctionnalités supplémentaires.

Meta a lancé une phase de test pour un nouvel abonnement Instagram. Baptisé Instagram Plus, ce service vise à offrir aux utilisateurs l'accès à des fonctionnalités supplémentaires, principalement axées sur les Stories. Les premiers supports promotionnels sont apparus ces derniers jours dans des pays comme les Philippines et le Mexique. Des captures d'écran divulguées indiquent que l'abonnement proposera plusieurs fonctionnalités indisponibles dans la version standard de l'application. Parmi celles-ci, la possibilité de créer plusieurs audiences pour les Stories, de prévisualiser les Stories avant publication, de rechercher des personnes dans votre liste de visionnage et de voir qui a revu votre Story. Meta teste également une option permettant de prolonger la durée de vie des Stories de 24 heures supplémentaires, ainsi que de nouveaux formats comme les « Stories à la une » et les réactions « Super cœurs ». Un porte-parole de l'entreprise a confirmé qu'Instagram Plus est actuellement en phase de test dans plusieurs pays, sans toutefois préciser la liste complète. Il a seulement indiqué que la fonctionnalité n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Selon les représentants de Meta, l'objectif de ces tests est de déterminer quels éléments de l'offre premium s'avèrent les plus attractifs.
Le prix initial du service indique que Meta souhaite séduire les utilisateurs avec un tarif d'entrée relativement bas. Aux Philippines, l'abonnement coûtera 65 PHP (environ 0.93 euro) par mois, tandis qu'au Mexique, il sera de 39 MXN (environ 1.83 euro). De plus, la société offre un mois d'essai gratuit. La décision de Meta n'est pas surprenante. L'entreprise développe des services d'abonnement depuis un certain temps et explore des pistes pour accroître ses revenus indépendamment de la publicité. Instagram Plus s'inscrit dans cette tendance et pourrait être une réponse au succès de Snapchat+, qui monétise avec succès ses fonctionnalités premium depuis des années. Parallèlement, Meta développe également Meta Verified et teste d'autres options payantes, notamment des solutions d'intelligence artificielle.
Le prix initial du service indique que Meta souhaite séduire les utilisateurs avec un tarif d'entrée relativement bas. Aux Philippines, l'abonnement coûtera 65 PHP (environ 0.93 euro) par mois, tandis qu'au Mexique, il sera de 39 MXN (environ 1.83 euro). De plus, la société offre un mois d'essai gratuit. La décision de Meta n'est pas surprenante. L'entreprise développe des services d'abonnement depuis un certain temps et explore des pistes pour accroître ses revenus indépendamment de la publicité. Instagram Plus s'inscrit dans cette tendance et pourrait être une réponse au succès de Snapchat+, qui monétise avec succès ses fonctionnalités premium depuis des années. Parallèlement, Meta développe également Meta Verified et teste d'autres options payantes, notamment des solutions d'intelligence artificielle.
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