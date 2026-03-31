Topfeel Next 2, mini-PC équipé d'une carte graphique AMD R7 H255, dévoilé

Topfeel enrichit sa gamme de PC compacts avec le Next 2, doté d'un processeur AMD R7 H255 à 8 cœurs cadencé jusqu'à 4,9 GHz et d'une carte graphique intégrée Radeon 780M. Ce nouveau modèle comprend également un port PCIe x16 d'une longueur maximale de 18,5 cm, deux emplacements pour mémoire vive DDR5 d'une capacité totale de 128 Go, trois emplacements pour disques M.2 2280 PCIe 4.0 x4, un emplacement pour carte réseau M.2 2230 compatible avec les disques durs PCIe 4.0 x1, un connecteur Ethernet 10 Gigabit (RTL8127), un port réseau 2,5 Gb/s, des interfaces HDMI 2.1, DP 2.1 et USB-C, ainsi que quatre ports USB 4.0. Le modèle de base est proposé à 430 $, la configuration 16 Go/512 Go à 740 $ et la configuration 32 Go/1 To à 1 030 $. Un modèle Next 2 Pro compatible avec les disques SATA est également disponible.
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