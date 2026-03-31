Xiaomi TV Stick HD (2e génération) : la version mondiale dévoilée

Xiaomi a lancé à l'international son lecteur multimédia compact et appareil de streaming TV Stick HD (2e génération). Ce nouvel appareil est doté d'une puce améliorée avec quatre cœurs Cortex-A55 et un adaptateur graphique Mali-G31 MP2 (les performances du processeur ont été augmentées de 38 % par rapport à la génération précédente), 1 Go de RAM DDR4, 8 Go de mémoire interne, la prise en charge de la sortie d'images Full HD à 60 images par seconde, la compatibilité HDR10+, la prise en charge des formats audio Dolby Audio et DTS:X, le Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) et le Bluetooth 5.0, une interface HDMI pour la connexion à un téléviseur, un port micro-USB pour l'alimentation, le système d'exploitation Google TV préinstallé, un boîtier de 107,4 x 30 x 14 mm et un poids de 44 grammes. Le prix de l'appareil n'a pas encore été annoncé, mais certains revendeurs le proposent déjà à la vente au prix de 49.99 euros.
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