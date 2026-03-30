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La fonctionnalité AirDrop d'Apple est désormais disponible sur Android.
Publié le: 30/03/2026 @ 17:39:54: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidMalgré de nombreuses tentatives, les fabricants Android n'ont pas réussi à créer un système de partage de fichiers local aussi pratique qu'AirDrop d'Apple. Finalement, le principe « si tu ne peux pas les battre, rejoins-les » a prévalu. La gamme Samsung Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra), actuellement la seule à bénéficier de la version stable de One UI 8.5, est déjà compatible avec AirDrop via la fonctionnalité Quick Share. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur les modèles plus anciens. Les utilisateurs ont commencé à remarquer une nouvelle option « Partager avec les appareils Apple » dans les paramètres de Quick Share. Cependant, cette fonctionnalité n'est pas encore opérationnelle pour tous. Vous pouvez vérifier sa disponibilité manuellement dans les paramètres de Quick Share et mettre à jour vos applications via le Samsung Store.

Les signalements proviennent d'utilisateurs d'anciens modèles Galaxy S, notamment les S25, S24, S23 et S22. La plupart utilisent la version bêta de One UI 8.5, mais certains sont encore sous One UI 8.0. Le mode de déploiement de cette fonctionnalité reste flou, mais il s'agit probablement d'une phase de test. Samsung activera vraisemblablement la prise en charge complète après la sortie de la version stable de One UI 8.5. Et, bien sûr, pour de nombreux utilisateurs, c'est une excellente nouvelle : il est désormais possible de transférer des fichiers entre appareils très facilement et rapidement, sans avoir recours à des astuces comme le partage via messagerie ou services de partage de fichiers.

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