Sony arrête la production de cartes mémoire : Décision temporaire ou définitive ?

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Sony arrête la production de cartes mémoire : Décision temporaire ou définit...
Publié le: 30/03/2026 @ 17:38:22: Par Nic007 Dans "Sony"
SonyAujourd'hui, Sony a annoncé l'arrêt des commandes pour la quasi-totalité de ses cartes mémoire CFexpress et SD. Cette restriction concerne les séries CFexpress Type A, Type B et SDXC/SDHC, bien que certains modèles Type B et les cartes de la série SF-UZ soient encore produits. Ces cartes seront disponibles à l'achat jusqu'à épuisement des stocks. Cette décision s'applique aux revendeurs agréés comme aux particuliers et restera en vigueur pour une durée indéterminée. À noter que cette annonce intervient le jour même où la société a annoncé une augmentation de prix mondiale pour la PlayStation 5. Un communiqué officiel a été publié sur le site web japonais de Sony et reproduit sur les pages produits de sa boutique en ligne. La raison invoquée est une pénurie mondiale de mémoires semi-conductrices, entre autres facteurs. Une pénurie d'hélium pourrait en faire partie, mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations internes. L'entreprise souligne que les approvisionnements actuels ne suffiront pas à satisfaire la demande dans un avenir proche, et que les commandes sont donc temporairement suspendues. La reprise des ventes dépendra de l'évolution de la situation des approvisionnements, et Sony promet de communiquer cette information séparément sur les pages produits. Cependant, la suspension indéfinie des livraisons par le fabricant suscite des inquiétudes : l'entreprise pourrait tout simplement se retirer du marché des cartes mémoire pour se concentrer sur des secteurs plus rentables. C'est une mauvaise nouvelle pour les photographes.

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