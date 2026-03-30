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L'iPhone 18 aura une encoche plus petite sur l'écran.
Publié le: 30/03/2026 @ 17:36:56: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLe sort de l'îlot dynamique et de l'encoche en forme de pilule caractéristique de la future gamme iPhone 18 d'Apple alimente les débats au sein de la communauté tech depuis des mois. Les informations contradictoires entre les initiés rendent la situation extrêmement confuse. Désormais, un consensus semble se dégager : l'îlot dynamique de l'iPhone 18 sera bel et bien plus petit, ce qui pourrait constituer un changement de design notable pour une génération jusqu'ici considérée comme plus évolutive. Le célèbre informateur Ice Universe affirme que les appareils conserveront le même design de bordure autour de l'écran, mais bénéficieront d'une encoche centrale plus réduite. Il indique également que l'épaisseur totale de la bordure restera identique à celle de la gamme iPhone 17, une évolution plutôt bienvenue.

D'après plusieurs fuites récentes, la réduction de la Dynamic Island serait due au déplacement du système Face ID sous l'écran, ce qui diminuerait la taille de l'encoche. Cependant, cette information contredit celle de Digital Chat Station, qui affirme que les versions Pro conserveront le même châssis, le même bloc photo et la même Dynamic Island que la génération précédente. Un informateur de Fixed Focus Digital a semé le doute, déclarant qu'Apple rencontre des difficultés pour déplacer les capteurs sous l'écran. Si cela s'avère exact, le déploiement de Face ID sous l'écran pourrait être retardé, éliminant ainsi la principale raison supposée de la réduction de la Dynamic Island. Heureusement, Apple devrait lever le voile sur tous les détails dans six mois.

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